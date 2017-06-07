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ПСЖ пытается заполучить Хамеса Родригеса

Хавбек мадридского «Реала» может перебраться во Францию

  • 07.06.2017 09:23
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Метки
ФК Реал Мадрид. Хамес Родригес
© ФК Реал Мадрид. Хамес Родригес
ПСЖ включился в борьбу за полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Интер».
 
Сообщается, что представитель парижского клуба встречался с агентом колумбийца в Кардиффе за несколько часов до финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:1).
 
Агент подтвердил информацию о том, что стартовая цена за Хамеса – 75 миллионов евро.
 

Источник — Euro-football

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