ПСЖ пытается заполучить Хамеса Родригеса

ПСЖ включился в борьбу за полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Интер».

Сообщается, что представитель парижского клуба встречался с агентом колумбийца в Кардиффе за несколько часов до финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:1).

Агент подтвердил информацию о том, что стартовая цена за Хамеса – 75 миллионов евро.