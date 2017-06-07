ПСЖ пытается заполучить Хамеса Родригеса

ПСЖ включился в борьбу за полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Интер».
Сообщается, что представитель парижского клуба встречался с агентом колумбийца в Кардиффе за несколько часов до финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:1).
Агент подтвердил информацию о том, что стартовая цена за Хамеса – 75 миллионов евро.
Источник — Euro-football
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