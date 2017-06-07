Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сразу хочу вычеркнуть результат матча»

Неприятные события, которые произошли сегодня вечером в дождливом Граце на стадионе UPC-Арена, прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

— Учитывая результат встречи и то, что вам удалось проверить в деле почти всех исполнителей, находящихся на сборе, есть что-то, что могло еще бы вам понравится или, в крайнем случае, удовлетворить как наставника?

— Я сразу хочу вычеркнуть результат матча. У нас была задача посмотреть всех футболистов. Мы ее выполнили. У нас два дня были двухразовые тренировки. Так, что ребята играли под нагрузкой. Но это не оправдания. Перед матчем я предупреждал своих футболистов, что нельзя допускать ошибок при стандартных положениях. Такие команды, как Мальта, эти ошибки используют сполна. Они на них уповают. У них ведь немного шансов для взятия ворот соперника. А мы допустили грубую ошибку… Будем считать, что перед игрой с Финляндией прозвенел тревожный звоночек.

— Вам понравились действия молодых ребят, которые вышли во втором тайме?

— Во втором тайме игра пошла быстрее. Все боролись, бежали… В первой половине матча, до забитого гола все было плохо. Конечно, потом встрепенулись, создали парочку неплохих шансов для гола… Но соперник уже закрылся, а вскрывать такую оборону всегда тяжело.