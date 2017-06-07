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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сразу хочу вычеркнуть результат матча»

Наставник сборной Украины - о поражении от Мальты (0:1)

  • 07.06.2017 09:00
  • 417 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко
Неприятные события, которые произошли сегодня вечером в дождливом Граце на стадионе UPC-Арена, прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
 
— Учитывая результат встречи и то, что вам удалось проверить в деле почти всех исполнителей, находящихся на сборе, есть что-то, что могло еще бы вам понравится или, в крайнем случае, удовлетворить как наставника? 
— Я сразу хочу вычеркнуть результат матча. У нас была задача посмотреть всех футболистов. Мы ее выполнили. У нас два дня были двухразовые тренировки. Так, что ребята играли под нагрузкой. Но это не оправдания. Перед матчем я предупреждал своих футболистов, что нельзя допускать ошибок при стандартных положениях. Такие команды, как Мальта, эти ошибки используют сполна. Они на них уповают. У них ведь немного шансов для взятия ворот соперника. А мы допустили грубую ошибку… Будем считать, что перед игрой с Финляндией прозвенел тревожный звоночек. 
 
— Вам понравились действия молодых ребят, которые вышли во втором тайме?
— Во втором тайме игра пошла быстрее. Все боролись, бежали… В первой половине матча, до забитого гола все было плохо. Конечно, потом встрепенулись, создали парочку неплохих шансов для гола… Но соперник уже закрылся, а вскрывать такую оборону всегда тяжело.
 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    mipupo
      mipupo, 07.06.2017 09:08
    +1
    Однако
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    Николай Хомяков
    online
      Николай Хомяков, 07.06.2017 09:12
    0
    Ребята,а может это к лучшему,продуть все.Зачем нам раша с ее ЧМ, даже соблазнов не будет, а то не дай Бог попадут и начнется "Победа-зрада", а так все спокойно.Да, и на Андрея,как главного тренера, не очень уповал.Хотя сказать честно:"А,кому играть?"Чемпионат слабый,легионеры не блещут,все закономерно.
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    Kropivnizki_NETU
    online
      Kropivnizki_NETU, 07.06.2017 09:17
    0
    Пидтримую руками и ногами. Лучше махнем до Парижу, кофе с круассанами откушаем на Елисейских Полях, ведь там уж нас точно ждут с распростертыми объятиями хлебосольные и щедрые европейцы.
    Эх, и погуляем!!!
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