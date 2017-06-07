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Самые серьезные конфузы в истории сборной Украины

Поражение от Мальты 6 июня 2017 года еще долго будут вспоминать болельщики сборной Украины

  • 07.06.2017 08:41
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ФФУ
© ФФУ
Наверняка не забудут этот день и футболисты нашей национальной команды, которым не посчастливилось выйти на поле в Граце. Понятно, что статус встречи где-то понижает степень неудачи, и самое главное в этой ситуации — сделать соответствующие выводы в преддверии отборочного поединка ЧМ-2018 против Финляндии в Тампере, и тем не менее осадок, и довольно приличный, остался. Если даже закрыть глаза на значимость рейтинга ФИФА в контексте посева при жеребьевках квалификационных стадий чемпионатов мира, есть еще и такое понятие, как имидж.
 
В истории нашей национальной команды осечек хватало. Никаких черных рейтингов сейчас составлять не будем, поскольку цена неудач была разной. Ведь трудно, например, сравнить поражение в спаррингах от той же Мальты (0:1) или Кипра (3:4, 2001) с ничьей в Армении летом 1999-го, которая, как выяснилось позже, помешала пробиться на Евро-2000?
 
Или, допустим, возьмем знаменитое поражение от Северной Ирландии на Евро-2016 — 0:2. Для нас оно неожиданно, обидно, где-то даже сенсационно, но никто не вспомнит, что в рейтинге ФИФА на тот момент команды разделяли всего несколько позиций. Или домашнее поражение от Ирана (0:1) в товарищеском матче в 2002 году? Одна из сильнейших сборных Азии тогда вообще была выше нас в реестре.
 
Конечно, 0:1 с Мальтой на этом фоне выделяются — тут ничего не попишешь. Проигрывали мы и Литве дважды (по 0:2) в отборах Евро-1996 и Евро-2008, и Черногории (0:1) в квалификации ЧМ-2014, но тогда соперники входили в топ-100 мирового рейтинга. Как Ливия и Канада, с которыми мы в спаррингах играли вничью (1:1 и 2:2).
 
А вот осенью 2012 года в Кишиневе была нулевая ничья со сборной Молдовы, которая занимала на тот момент 141-е место в рейтинге ФИФА и после своего подвига поднялась на 13 ступенек. Правда, в том цикле команда возглавившего ее по ходу турнира Михаила Фоменко в итоге сумела выбраться из критического положения в группе и выйти в плей-офф…
 
Во вторник мы уступили 182-й команде мира и 51-й в Европе. Она наверняка улучшит свои позиции. Наши же игроки, будем надеяться, после конфуза, как сказал Андрей Шевченко, проснутся и уже 11 июня докажут случайность произошедшего.
 

Источник — zbirna.com

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