Самые серьезные конфузы в истории сборной Украины

Наверняка не забудут этот день и футболисты нашей национальной команды, которым не посчастливилось выйти на поле в Граце. Понятно, что статус встречи где-то понижает степень неудачи, и самое главное в этой ситуации — сделать соответствующие выводы в преддверии отборочного поединка ЧМ-2018 против Финляндии в Тампере, и тем не менее осадок, и довольно приличный, остался. Если даже закрыть глаза на значимость рейтинга ФИФА в контексте посева при жеребьевках квалификационных стадий чемпионатов мира, есть еще и такое понятие, как имидж.

В истории нашей национальной команды осечек хватало. Никаких черных рейтингов сейчас составлять не будем, поскольку цена неудач была разной. Ведь трудно, например, сравнить поражение в спаррингах от той же Мальты (0:1) или Кипра (3:4, 2001) с ничьей в Армении летом 1999-го, которая, как выяснилось позже, помешала пробиться на Евро-2000?

Или, допустим, возьмем знаменитое поражение от Северной Ирландии на Евро-2016 — 0:2. Для нас оно неожиданно, обидно, где-то даже сенсационно, но никто не вспомнит, что в рейтинге ФИФА на тот момент команды разделяли всего несколько позиций. Или домашнее поражение от Ирана (0:1) в товарищеском матче в 2002 году? Одна из сильнейших сборных Азии тогда вообще была выше нас в реестре.

Конечно, 0:1 с Мальтой на этом фоне выделяются — тут ничего не попишешь. Проигрывали мы и Литве дважды (по 0:2) в отборах Евро-1996 и Евро-2008, и Черногории (0:1) в квалификации ЧМ-2014, но тогда соперники входили в топ-100 мирового рейтинга. Как Ливия и Канада, с которыми мы в спаррингах играли вничью (1:1 и 2:2).

А вот осенью 2012 года в Кишиневе была нулевая ничья со сборной Молдовы, которая занимала на тот момент 141-е место в рейтинге ФИФА и после своего подвига поднялась на 13 ступенек. Правда, в том цикле команда возглавившего ее по ходу турнира Михаила Фоменко в итоге сумела выбраться из критического положения в группе и выйти в плей-офф…

Во вторник мы уступили 182-й команде мира и 51-й в Европе. Она наверняка улучшит свои позиции. Наши же игроки, будем надеяться, после конфуза, как сказал Андрей Шевченко, проснутся и уже 11 июня докажут случайность произошедшего.