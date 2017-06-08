Да здравствует король! Триумф Реала, усталость Энрике и новая Севилья

Футбольный сезон 2016/17 закончился триумфом мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, где «бланкос» в финале самого престижного турнира Европы обыграли туринский «Ювентус». Вновь испанский футбол восторжествовал в Европе. Но не только мадридский «Реал» заслуживает внимания по итогам уже окончившегося сезона Ла Лиги.

Испанский сезон 2016/17 получился очень насыщенным и динамичным, а самое главное, – непредсказуемым. Sport.ua рассказывает о главных событиях испанского сезона – от «А» до «Я».

А

«Атлетико» Мадрид

Мадридский «Атлетико» закончил сезон без титулов, заняв третье место в турнирной таблице Примеры и выбыв из розыгрыша Лиги чемпионов за шаг до финала.

Мадридцы остаются верными себе, делая ставку на результат, а не на зрелищность. Излюбленная тактика «кольчонерос», даже в игре с командами из второй части турнирной таблицы,– забить гол и закрыться в защите, сделала оборону «Атлетико» лучшей в Примере. За 38 туров «матрасники» пропустили 27 голов. Но эта тактика не помогла мадридцам в главном – выиграть хотя бы один титул в этом сезоне.

Главной задачей для мадридских боссов этим летом будет не только удержание в команде Гризманна (которого активно сватают в «МЮ»), но и подписание новых игроков. Футболистов, которые, пусть и не сделают из «Атлетико» яркую атакующую команду, но вернут «кольчонерос» ту дисциплину на всех линиях, с которой «Атлетико» когда-то выиграл Ла Лигу.

Б

«Барселона»

Еще одна команда, которая осталась без титулов (или почти без титулов – если всерьез воспринять победу в Кубке Короля) – это каталонская «Барселона». Конечно, к «блау-гранас» требования предъявляются куда более высокие, чем к «Атлетико», так что каталонские болельщики имеют полное право назвать прошедший сезон для своей команды – провальным.

О причинах последних неудач «Барселоны» мы уже рассказывали в одном из материалов, который был опубликован как раз после вылета каталонцев из Лиги чемпионов. Подопечные Энрике дошли только до четвертьфинала самого престижного турнира Старой Европы, уступив по сумме двух матчей будущему финалисту – туринскому «Ювентусу».

После вылета из ЛЧ «Барселоне» оставалось только надеяться на осечку «Реала» в Ла Лиге и на свои стопроцентные результаты в матчах чемпионата Испании. Со своей стороны каталонцы сделали максимум, что было в их силах – в шести оставшихся турах барселонцы выиграли, обыграв даже мадридский «Реал». Этого, однако, не хватило – «бланкос» тоже не желали отдавать золотые медали чемпионата. Даже, несмотря на поражение в «эль класико», запаса очков «бланкос» хватило, чтобы оставить «Барселону» позади и праздновать чемпионство.

Единственный титул, который каталонцам удалось завоевать в этом сезоне – Кубок Короля, где в финальном матче «блау-гранас» одолели баскский «Алавес».

В

«Валенсия»

Можно болеть за «Реал», «Барселону», «Рому» или «Тепловик» – одним словом, не нужно быть фанатом «Валенсии», чтобы все же сопереживать этому прекрасному клубу с богатой историей. Еще не так давно «лос чес» играли в финале Лиги чемпионов и выигрывали золото Примеры… В сезоне 2016/17 валенсийцы максимально приближались к зоне вылета. В итоге, «летучие мыши» закончили чемпионат на 12-м месте, за сезон сменив несколько тренеров.

Сингапурских боссов «Валенсии» ненавидит каждый болельщик этого клуба. По мнению фанатов «Валенсии», Питер Лим и Лэй Хун приехали в Испанию подзаработать денег, без малейшего понимания, что такое футбол и футбольный клуб. Само собой, что при таком раскладе, результаты команды заботят дирекцию клуба только с финансовой стороны. Оттого и частые смены тренеров, конфликты в команде, отсутствие контакта между президентом клуба и фанатами и т.д.

К сожалению, прошедший сезон «Валенсия» смело может занести в актив провальных… А к еще большему сожалению – не видится никаких причин, почему эта ситуация должна была бы измениться в следующем сезоне.

Г

«Гранада»

Андалусийская «Гранада» шла к этому дню пять сезонов. После повышения в классе (в 2010/11) «Гранада» ни разу не поднялась выше 15-го места. Зачастую судьба андалусийского коллектива решалась в последних турах. Прошлый сезон «насриды» закончили, заработав 39 очков, в то время, как «Райо Вальекано» отправился в Сегунду с 38-ю очками.

В этом сезоне «Гранада» набрала лишь 20 зачетных пунктов. Смена тренера никак не помогла «насридам» – за 38 туров «Гранада» одержала лишь четыре победы. Так что андалусийский коллектив вполне заслуженно понижается в классе.

Д

Двенадцатый игрок

Без болельщиков не было бы футбола. Самые яркие фото с трибун этого сезона:

Е

Еврокубки

Этот сезон Примеры получился достаточно интересным с точки зрения интриги, которая жила до последнего тура. Она касалась, как и победителя чемпионата, так и распределения команд в еврокубковой зоне.

В итоге в Лиге чемпионов следующего сезона Испанию представят «Реал», «Барселона», «Атлетико»; в квалификации ЛЧ сыграет «Севилья». «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» получат свои шансы проявить себя на евро-арене в Лиге Европы.

Ж

Жерар Пике

Перефразируя классика, можно сказать: «Весь футбол – шоу, а Пике в нем – шоумен». В качестве сцены каталонец выбрал себе микст-зону или свой Твиттер. Репутация Пике, как знатного любителя Интернет-троллинга – неотъемлемая часть его амплуа. Иногда Жерару даже не нужны слова, чтобы поиздеваться над своей «излюбленной» командой – мадридским «Реалом».

После того, как Роналду забил второй гол в матче ЛЧ против «Баварии», Пике просто поставил троеточие в своем Твиттере. Все дело в том, что, по мнению Пике (и не только Пике) этот гол был забит из офсайда, однако судьи защитали его. Этот твит собрал более 140 тысяч репостов. Напомню, ни слова – только три точки.

Вот, что значит репутация.

З

Зозуля

«Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать её. Мы не будем рады его приходу», — говорится в заявлении болельщиков «Райо Вальекано» на их официальной странице в Твиттере, после того, как стало известно, что Роман Зозуля переходит в мадридскую команду.

В Испании у Романа Зозули не сложилось еще с первого дня. Вначале недалекие журналисты приняли герб Украины на его футболке за нацисткую символику. Потом, конечно, появилось опровержение, но это, как в известном анекдоте: «Осадочек остался». В «Бетисе» Зозуля так и не заиграл, то маринуясь на скамейке запасных, а то и вовсе не попадая даже в состав команды.

Переход в «Райо Вальекано», который играет в Сегунде, в теории, мог дать Зозуле больше игровой практики – все же уровень чемпионата и самой команды – ниже, чем в случае с «Бетисом». Но тут левацкие фанаты «Райо» припомнили Зозуле и «нацистскую» футболку, и помощь украинской армии.

Ультрас – народ специфический, но без них не будет футбола. Руководство «Райо» вынуждено было отказаться от трансфера Зозули.

Вся эта мыльная опера закончилась тем, что Роман остался без клуба и приостановил карьеру в сборной Украины.

К

Криштиану

Криштиану Роналду в 2016 году выиграл почти все, что можно было выиграть европейскому футболисту. Лига чемпионов, ЕВРО, Золотой мяч… Для португальца это был один из лучших (а, может, и лучший) сезонов в карьере. За 13 месяцев КриРо выиграл 9 трофеев.

Что будет дальше? Уж точно Роналду не будет почивать на лаврах. И текущий сезон – наглядное тому подтверждение. Португалец вырос. Нет, не постарел, а именно – вырос. Он все еще забивает решающие голы, но теперь никто не посмеет назвать его эгоистом или истеричкой. Как и любой футболист, Роналду может приукрасить свое падение после контакта с соперником, но это абсолютно нормальное явление в футболе. Как и любой футболист, Роналду может предъявить претензии к арбитру. Дело лишь в том, что делает это Криштиану гораздо реже, чем несколько сезонов назад.

Он больше не пробует что-то кому-то доказать – он просто играет в футбол. Потому что он и так знает, что он – Король.

Л

Лига чемпионов

В самом престижном европейском турнире вновь победила испанская команда. Третий сезон кряду главный клубный трофей Европы отправляется в Испанию. Второй раз подряд кубок едет в Мадрид – на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» абсолютно заслуженно оказался в финале ЛЧ, что бы там не говорили скептики о судейских ошибках в некоторых матчах мадридцев.

Куда более странным было бы увидеть в финале, например, «Барселону». После того, как каталонцы пропустили 4 мяча от «ПСЖ», было понятно, что с «Барселоной» что-то не так… И даже счет 6:1 в ответном матче не вселял уверенности в силах «Барсы». Так что едва ли вылет «Барселоны» уже на следующей стадии ЛЧ стал для кого-то большим сюрпризом.

«Севилью» можно себе представить разве что в финале Лиги Европы, так что даже выход севильцев из группы ЛЧ можно рассматривать, как успех. В 1/8 андалусийцам предстояла игра против английского «Лестера». Первый матч англичане играли под руководством Раньери и поединок этот проиграли. Ответная же игра прошла под руководством нового наставника – то ли из-за этого, а, может, и правда – футболисты «Лестера» хотели «убрать» Раньери из команды, но «Лестер» ответный поединок выиграл.

Мадридский «Атлетико» сделал ставку на Лигу чемпионов и даже дошел до полуфинала. Но там «кольчонерос» встретились со своими соседями – «Реалом». В первом матче подопечные Симеоне были разгромлены будущими победителями ЛЧ. Ответная игра получилась более интригующей, но все же «Атлетико» не удалось пробиться в финал Лиги чемпионов.

М

Мончи

17 лет… Именно столько Рамон Мончи занимал пост спортивного директора «Севильи». При нем (а точнее, благодаря его работе в команде) «Севилья» выиграла 9 титулов. Мончи открыл футбольному миру таких футболистов, как Серхио Рамос, Дани Алвес, Иван Ракитич, Хосе Рейес, Негредо, Хесус Навас, Бакка, Гамейро и многих других.

Мончи сделал свое дело. Мончи может уходить.

В марте 2017 года на официальном сайте «Севильи» появилась информация о том, что Рамон Мончи покидает пост спортивного директора команды. Мончи отправился в «Рому», а «Севилью», похоже, ждут серьезные изменения – для команды закончилась целая эпоха.

Н

Новички

«Леганес», «Алавес» и «Осасуна» повысились в классе по итогам сезона 2015/16. Для дебютанта Примеры мадридского «Леганеса» первый сезон в Ла Лиге чуть не оказался последним – мадридцы заняли 17-е место турнирной таблицы. Однако тройка выбывших из высшего испанского дивизиона играла настолько слабо, что «Леганес», даже не побеждая в последних турах, сохранил место в Примере. Среди тройки лузеров была и «Осасуна». Памплонцы отвратительно провели сезон и отправились назад – в Сегунду.

Если «Леганес» и «Осасуна» предсказуемо слабо сыграли в этом сезоне, то баскский «Алавес» удивил многих любителей испанского футбола. Новичок Примеры дошел до финала Кубка Короля, где уступил «Барселоне» и занял девятое место турнирной таблицы.

П

Провал сезона – трансферная политика Барселоны

В «Барселоне» нынешнего образца нет второго состава. Есть основной – и тот… Другой, который может уступить «Депортиво» или «Малаге». Каждая травма основного футболиста «Барселоны» в этом сезоне – ощутимая потеря для команды. А 120 млн. евро, которые «Барса» потратила летом на футболистов, нисколько не усилили команду. Из компании Умтити, Диня, Суареса, Алькасера, Гомеша и Киллессена, можно отметить лишь Умтити. Остальные приобретения – сомнительны, как покупка iPhone’а на AliExpress.

Скамейка «Барселоны» - это больше не сборище звезд первой величины. Все лучшие – на поле. И если кто-то из лучших травмируется, то у «Барселоны» начинаются проблемы.

Р

Разочарование сезона – «Лас Пальмас»

Когда атаки команды разгоняет Боатенг, Халилович и Хесе – это, как минимум, круто. Оттого и у «Лас Пальмаса» 53 забитых гола за сезон. Неплохой показатель, как для середняка. Но проблема островитян не в забитых, а в пропущенных голах. По количеству пропущенных мячей «Лас Пальмас» занимает третье место в Ла Лиге, «уступая» только вылетевшим «Гранаде» и «Осасуне». 74 мяча в 38 играх – почти по два пропущенных гола за игру. С такими показателями «Лас Пальмас» завершает сезон. А ведь все начиналось с грез о еврокубках и подписания звездных игроков. Если «Лас Пальмас» ничего не сделает с линией защиты, то в следующем сезоне островитяне рискуют отправиться вслед за «Гранадой».

С

Сампаоли

Когда Эмери объявил о своем уходе из «Севильи», невозможно было предположить, что кто-то сумеет заменить баскского наставника, который уже, кажется, стал неотъемлемой частью побед андалуйсийцев.

Но уже после месяца работы Хорхе Сампаоли в «Севилье» стало понятно – это «свой» парень. Новый наставник быстро нашел общий язык со своими подопечными, оставив в команде фундамент, заложенный Эмери, усовершенствовав слабые стороны новой команды, такие как, например, игра на выезде.

«Севилья» дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов и почти целый сезон претендовала на бронзовые медали Ла Лиги. В итоге, севильцы закончили сезон на четвертом месте турнирной таблицы, не выиграли европейских титулов (впервые за несколько сезонов, финал Лиги Европы обошелся без андалусийцев), но, несмотря на это – сезон для Сампаоли никак не назовешь провальным.

И даже несмотря на это, Сампаоли больше не будет тренировать севильцев. Хорхе подписал 5-летний контракт со сборной Аргентины.

Т

Тренер сезона – Зидан

Назначение Зидана главным тренером мадридского «Реала» вызвало массу споров, касаемо правильности этого решения Переса. У француза не было опыта в большом футболе, а в «Реале» просто не умеют ждать. Результаты Пересу нужны здесь и сейчас. Посему кандидатура Зидана выглядела заведомо провальной.

Например, бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд прокомментировал назначение Зинедина Зидана в мадридский «Реал» следующим образом:

«Для Зидана это назначение – словно победа в лотерее. Это сумасшедшее, безумное решение. У него нет никакого опыта в качестве тренера, только известное имя футболиста. В качестве тренера он пока еще ничего не показал, а работать ему предстоит с лучшими игроками мира».

Против назначения Зидана высказывался и бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано:

«Назначение Зидана – рискованный шаг, потому что у него отсутствует опыт».

Несмотря на отсутствие пресловутого опыта, Зидану удалось сотворить чудо – его «Реал» стал первой командой, которая два года подряд выигрывала ЛЧ, а он, соответственно, единственным тренером, выигравшим два титула ЛЧ подряд. Кроме того, впервые за 59 лет «Реал» сумел выиграть и чемпионат Испании, и кубок Лиги чемпионов.

В чем феномен Зидана, покажет время. Однако Зизу уже вписал свое имя в историю мирового футбола. To be continued.

У

Украинские футболисты

В этом сезоне, есть о ком поговорить в рубрике «Украинские футболисты в Примере». Но сказать нечего. К сожалению, наши соотечественники не проявили себя (а, может, не имели для этого достаточно возможностей) в испанской Примере.

Коноплянка переехал в Германию еще в конце августа, так что о Евгении напишут коллеги, занимающиеся Бундеслигой. В Испании играли (ну или назывались игроками) Денис Бойко («Малага»), Роман Зозуля («Бетис», «Райо Вальекано»), Артем Кравец («Гранада»).

В матчах Примеры Бойко появился лишь трижды, проигрывая конкуренцию Карлосу Камени. О Романе Зозуле было сказано выше – его присутствие в испанском футболе по большой части сопровождалось скандалами, чем спортивными достижениями. Роман лишь один раз появился в стартовом составе «Бетиса», пять раз выходя на замену.

Луч света в этом темном царстве – это, безусловно, Артем Кравец. Даже несмотря на то, что «Гранада» вылетела в Сегунду, Артема можно похвалить за проделанную на поле работу. В этом сезоне андалусийский коллектив пробил дно своей кошмарной безыдейной игрой. Кравец точно не является виновником вылета «Гранады» и на фоне многих других игроков, провел неплохой сезон. Артем забил пять голов за «насридов», притом, что всего «Гранада» забила 30 голов.

Ф

Фак Карвахаля

Защитник «Реала» Дани Карвахаль в концовке матча с «Барселоной» отметился некрасивым жестом в сторону болельщиков каталонцев. Карвахаль показал «фак» трибунам «Барселоны» после забитого гола Серхио Рамосом.

После этого Карвахаль принес извинения в своем Твиттере: «Я хотел бы извиниться за жест в сторону трибун, который был показан в ответ на оскорбления. Мне не стоило этого делать».

Однако фото Карвахаля, показывающего средний палец успело облететь все спортивные СМИ и наделать много шума. Одно из самых ярких фото уходящего сезона:

Х

Х – искусство

В конце марта в аэропорту Мадейры, который носит название Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду, состоялось торжественное открытие новой скульптуры футболиста. Автором скульптуры стал Эмануэль Сантос, а скульптура Криштиану стала объектом насмешек и исходным продуктов для Интернет-мемов.

На этом Сантос решил не останавливаться и явить миру очередной шедевр. Перед финалом Лиги Чемпионов в Кардиффе появилась скульптура другого «мадридиста» - Гарета Бейла.

Ц

Цитата сезона

Мадридское дерби, которое закончилось убедительной победой «Реала» со счетом 3:0, ознаменовалось еще и словесной перепалкой между Роналду и Коке. В одном из моментов соперники столкнулись головами и нелестно высказались в адрес друг друга.



Полузащитник «Атлетико» назвал Криштиану «педиком», на что португалец ответил:

«Да, я педик. Но я очень богатый педик».

Э

Энрике

Казалось бы, быть тренером такой команды, как «Барселона» – это работа мечты. Лучшие игроки мира в составе, деньги на трансферы есть, свобода тренерской мысли приветствуется. Но лучшей работой в мире – это не назовешь. Лучшая – у того британца, которого назначили смотрителем одного из тропических островов где-то в Австралии. Хорошая погода, райские виды и, главное, минимум стресса. Чего не скажешь о работе тренера «Барселоны». Тут и солнечная барселонская погода не спасет. Быть тренером такого клуба, как «Барселона» - это постоянное давление, внимание и непрекращающаяся критика.

И говорить о том, что «Барселона» - уже состоявшаяся команда, для которой тренер – лишь формальность, значит не понимать в футболе ровным счетом ничего. В «Барселоне» этого доверия нужно добиваться, куда большими силами. Ох, сколько статей написали желтые (и не очень) газетенки Испании о том, что тренер «должен понравиться Месси», «Месси ставит ультиматум», «Месси назвал пять игроков, которые должны покинуть «Барселону»…

Что Гвардиола, что Энрике после успешных сезонов в «Барселоне», после побед во всех возможных турнирах берут отпуск на год. А в каталонской прессе появляются фотографии Гвардиолы и Энрике со времени, когда они только начинали работу в «Барселоне» и до момента, когда они ее заканчивали. Разница, будто после пяти лет концлагерей – седина (и не в бороду, да и без беса в ребре), потухший взгляд и полная апатия. От энергичного Лучо, который когда-то работал в «Сельте» осталась лишь блеклая его тень.

Ю

Юмор

Оригинальное празднование гола от Роналду не осталось без внимания Интернет-сообщества:

Благодаря скульптуре Эмануэля Сантоса, Роналду стал героев и других мемов:

А записи Пике в Твиттере не оставляют равнодушным никого:

Я

Я благодарю вас за то, что вы вместе со Sport.ua следили за перипетиями испанского чемпионата сезона 2016/17. Болельщикам «Реала» отправляются отдельные поздравления, а фанатам «Барселоны» остается пожелать терпения – успехи еще придут. Хочется верить, что следующий сезон наконец порадует фанов «Валенсии», которых среди наших читателей довольно много. Абсолютно не имеет значения, за кого вы болеете в Примере – этот сезон получился очень интересным и насыщенным. С нетерпением ждем следующего… Оставайтесь с нами, любите футбол и пользуйтесь солнцезащитным кремом на пляже.

Увидимся в новом сезоне!

Фото: Facebook, Twitter, twimg.com, performgroup.com, wp.com