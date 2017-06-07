Александр ХАЦКЕВИЧ: «Надеюсь, у Кравца будет желание остаться»

43-летний белорус, подписавший на два года контракт с киевским «Динамо», рассказал нам о выборе помощников, судьбе вернувшихся из аренды и о своем разговоре с Ребровым.

- Александр Николаевич, поделитесь подробностями вашего назначения тренером «Динамо».

- Все случилось несколько неожиданно. Первый звонок от Игоря Суркиса поступил в минувший понедельник, часов в шесть вечера – уже после того, как у него состоялся разговор с Сергеем Ребровым. Игорь Михайлович предложил встретиться. Я приехал, мы поговорили, но до конкретного предложения не дошло. Президент сказал, что ему еще предстоят беседы с другими кандидатами. А уже в среду, после игры с «Черноморцем», он позвонил снова, и сказал: «Завтра подъезжай в клуб».

- Хотя бы чуточку раздумывали над предложением или согласились сразу?

- Игорь Михайлович мне сам предложил: «Пока ничего не говори. Переспи с этим ночь. Заодно подумай насчет тренерского штаба». Но я все равно сразу сказал, что готов, но решение принимать ему.

- Вашими помощниками в штабе «Динамо» будут Лужный, Шацких и Михайлов. Почему именно они?

- Прежде всего потому, что у каждого из них – динамовское сердце. Плюс опыт Олега Лужного, который в свое время немало поработал в клубе и даже возглавлял «Динамо». Да и его опыт выступлений в Англии тоже пригодится – нам почти со старта сезона придется играть через два дня на третий, через три на четвертый. В конце концов, его человеческие качества – Олег Романович никогда не был равнодушным к своему делу, и команды, которыми он руководил, всегда отличались бойцовским характером. Ну а поскольку Лужный в свое время был одним из лучших защитников Украины, то на него будет возложена и индивидуальная работа с защитниками. Максим Шацких уже год проработал с командой U-19, и тоже что-то привнес в игру ребят, которые навели шороху в юношеской ЛЧ. У нас Максим будет отвечать за работу с нападающими. Да, у него не так много тренерского опыта, хотя тренерская работа – это творчество. Но очень большой игроцкий опыт, он – один из лучших бомбардиров в истории «Динамо». А хороший форвард – товар штучный. Поэтому, думаю, ему есть чему научить наших молодых ребят группы атаки: Беседина, Яремчука, Хлебаса, который возвращается из аренды.

- Первоначально среди ваших помощников назывался и Александр Шовковский. Но в итоге тренером вратарей стал Михаил Михайлов...

- Информация о Шовковском появилась с подачи самих журналистов. Когда я получил карт-бланш на формирование штаба, то сразу обратился к Михаилу Леонидовичу, учитывая его сумасшедший опыт. Ведь тренер вратарей тоже весьма специфическая должность. Михайлов ответил, что с удовольствием поработает со мной. После этого я других вариантов уже и не рассматривал.

- Вы сказали, что Хлебас возвращается из аренды. Камбека кого из арендованных еще стоит ждать?

- По Кравцу вопрос тоже уже решен: он, однозначно, возвращается. Постараюсь уже на этой неделе с ним связаться и обсудить планы на будущее. Надеюсь, у него будет желание остаться в команде, чтобы уже никаких аренд. Мораес, Беланда и Мбокани также должны вернуться в Киев, но здесь предстоит индивидуально общаться с каждым, и в короткие сроки определяться с их будущим.

- Ближайшая задача, которая стоит перед «Динамо», – выход в группу ЛЧ. Но в третьем раунде квалификации вам может попасться «Ницца», а в плей-офф – «Хоффенхайм». Потенциал нынешнего «Динамо» позволяет пройти столь серьезных соперников?

- Если бы я не видел у команды этого потенциала, то зачем вообще было бы браться за работу? И потом, для «Динамо» других задач просто не может быть.

- Помимо возвращения игроков из аренды, насколько активным будет «Динамо» на трансферном рынке этим летом?

- Ну, вы видите, на сегодняшний момент наш главный оппонент «Шахтер» особой активности на трансферном рынке не проявляет. «Динамо» тоже живет в Украине, и находится в такой же ситуации. Если будут необходимы какие-то точечные усиления, это станет понятно уже в процессе сборов и подготовки к сезону. Всегда нужно ждать, что кто-то может уйти и кто-то может появиться. Но в ситуации, которая есть на сегодняшний момент, мы не имеем права ошибаться в плане трансферов. Поэтому будем подходить к этому вопросу очень скрупулезно и ответственно.

- Если Ярмоленко перейдет в зарубежный клуб, вы знаете, кем восполните его потерю?

- Я не люблю сослагательное наклонение, и привык решать проблемы по мере их появления. Если будет хорошее предложение, то от него, конечно, не откажется ни клуб, ни сам футболист. Но давайте будем говорить на тему возможной замены уже по мере поступления каких-то предложений на конкретно взятого игрока.

- Знаем, что уже после вашего назначения у вас состоялась встреча с Сергеем Ребровым. О чем говорили, если не секрет?

- Давайте я в шутку отвечу, что предложил ему войти в мой тренерский штаб, как он это предлагал мне в свое время. А вообще у нас с Сергеем много общих интересов. Не только футбол, но и тот же теннис – мы с ним часто играли, когда у него было свободное время. И сейчас говорили о теннисе. А еще он поинтересовался: «Где сейчас можно рыбу половить?». Я ему говорю: «Конечно, подскажу, но ты с этим делом не затягивай: сейчас – самый клев!».