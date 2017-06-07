Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олег ФЕДОРЧУК: «Может, нет задачи выходить на ЧМ-2018?»

Олег Федорчук назвал причины поражения сборной Украины

  • 07.06.2017 08:23
  • 1185 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
© fcenergiya.com.ua. Олег Федорчук
Сборная Украины сенсационно уступила Мальте в товарищеском матче – 0:1
 
- Причин поражения от Мальты две. Игроки не в тонусе, у них сезон, по сути, закончился за 3-4 тура до финиша ЧУ. Вторая – вышли на матч с прохладцей, думая, что мяч сам будет в ворота залетать, – сказал эксперт, экс-коуч «вышки» Олег Федорчук. – Этот результат может пойти на пользу – страх еще одного провала должен мобилизировать команду. Но меня удивляют эксперименты с составом. Считаю, перед важными играми им не место. Может, просто нет задачи выходить на ЧМ? Что касается обороны, очень печально: без фола не можем отобрать мяч даже у мальтийцев, игравших с лишним весом. Судья еще пожалел Украину, не назначив пенальти в наши ворота.
 

Источник — Сегодня Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    va_lev
      va_lev, 07.06.2017 08:47
    +3
    Вот и я о чем говорю... Третье место в отборе нас вполне устроит... И на ЧМ не надо ехать, и лицо не испортят...
    Ссылка
    Kropivnizki_NETU
    online
      Kropivnizki_NETU, 07.06.2017 09:08
    +1
    va_lev, 07.06.2017 08:47]Вот и я о чем говорю... Третье место в отборе нас вполне устроит... И на ЧМ не надо ехать, и лицо не испортят...
    =========================
    Всего лишь один вопрос - Кому и что мы докажем своей непоездкой в Россию, кроме оправдания провальной деятельности ФФУ и штаба сборной.
    Украина регулярно удивляет "весь мыр" своими, мягко говоря, нелогичными поступками и законами.
    Теперь еще и это добавляется.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.