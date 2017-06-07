Олег ФЕДОРЧУК: «Может, нет задачи выходить на ЧМ-2018?»

Сборная Украины сенсационно уступила Мальте в товарищеском матче – 0:1
- Причин поражения от Мальты две. Игроки не в тонусе, у них сезон, по сути, закончился за 3-4 тура до финиша ЧУ. Вторая – вышли на матч с прохладцей, думая, что мяч сам будет в ворота залетать, – сказал эксперт, экс-коуч «вышки» Олег Федорчук. – Этот результат может пойти на пользу – страх еще одного провала должен мобилизировать команду. Но меня удивляют эксперименты с составом. Считаю, перед важными играми им не место. Может, просто нет задачи выходить на ЧМ? Что касается обороны, очень печально: без фола не можем отобрать мяч даже у мальтийцев, игравших с лишним весом. Судья еще пожалел Украину, не назначив пенальти в наши ворота.
Источник — Сегодня Спорт
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Всего лишь один вопрос - Кому и что мы докажем своей непоездкой в Россию, кроме оправдания провальной деятельности ФФУ и штаба сборной.
Украина регулярно удивляет "весь мыр" своими, мягко говоря, нелогичными поступками и законами.
Теперь еще и это добавляется.
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