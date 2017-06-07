Олег ФЕДОРЧУК: «Может, нет задачи выходить на ЧМ-2018?»

Да, Шева себя (и как тренер) уже увековечил...

Всем привет.На моем месте гнал бы к чертовой матери всю (команду горе-тренеров),пока еще есть шан...

А к чему эти ватно-сепарские комменты? Ты еще вову пукина в жопу поцелуй, к слову...

Все говорили, что Мальта - слабая команда. Вот я их и послушал и набрал пацанов из ближайшего дво...