Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Результат не очень приятный»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подвел итоги вчерашнего товарищеского матча с Мальтой (0:1).

- Результат не очень приятный. Думаю, недопустимо проигрывать такой команде. Сейчас появилось очень много пищи для размышлений у тренерского штаба и футболистов - все мы должны задуматься, зачем мы здесь и зачем мы приехали в сборную.

Такие матчи тоже бывают – это футбол, понимаете. Старались всё контролировать, но пропустили нелепый гол. Сборная Мальты по максимуму тянула время и играла на отбой, став всей командой сзади.

Впрочем, нужно искать в случившемся и положительные моменты. Надеюсь, это поражение встряхнет нас перед матчем против Финляндии, и мы в этом поединке покажем настоящий футбол. Поражение от Мальты - это, конечно, негативный момент, но постараемся извлечь из этого позитив.