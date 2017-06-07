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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Результат не очень приятный»

Хавбек сборной Украины – о матче против Мальты

  • 07.06.2017 08:16
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Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подвел итоги вчерашнего товарищеского матча с Мальтой (0:1).
 
- Результат не очень приятный. Думаю, недопустимо проигрывать такой команде. Сейчас появилось очень много пищи для размышлений у тренерского штаба и футболистов - все мы должны задуматься, зачем мы здесь и зачем мы приехали в сборную.
 
Такие матчи тоже бывают – это футбол, понимаете. Старались всё контролировать, но пропустили нелепый гол. Сборная Мальты по максимуму тянула время и играла на отбой, став всей командой сзади.
 
Впрочем, нужно искать в случившемся и положительные моменты. Надеюсь, это поражение встряхнет нас перед матчем против Финляндии, и мы в этом поединке покажем настоящий футбол. Поражение от Мальты - это, конечно, негативный момент, но постараемся извлечь из этого позитив.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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