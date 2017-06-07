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Ювентус отпустит Бонуччи за 55 миллионов

Защитник «старой синьоры» может перебраться в Англию

  • 07.06.2017 07:41
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forzaitalianfootball.com. Леонардо Бонуччи
© forzaitalianfootball.com. Леонардо Бонуччи
Туринский «Ювентус» готов рассмотреть возможность продажи защитника Леонардо Бонуччи в том случае, если за него предложат не менее € 55 млн, утверждает Mediaset Premium. На 30-летнего футболиста претендуют «Челси» и «Манчестер Сити».
 
Видеть Бонуччи в Лондоне мечтает главный тренер «Челси» Антонио Конте — он работал с Леонардо в «Ювентусе» и сборной Италии. Однако синие пока что готовы предложить туринцам не более £ 48 млн (€ 54 млн). В свою очередь, наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола назвал Бонуччи одним из своих любимых игроков в мире.
 
В сезоне-2016/17 Бонуччи провёл 29 матчей в чемпионате Италии и забил 3 гола.
 

Источник — Euro-football

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