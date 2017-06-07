Ювентус отпустит Бонуччи за 55 миллионов

Туринский «Ювентус» готов рассмотреть возможность продажи защитника Леонардо Бонуччи в том случае, если за него предложат не менее € 55 млн, утверждает Mediaset Premium. На 30-летнего футболиста претендуют «Челси» и «Манчестер Сити».

Видеть Бонуччи в Лондоне мечтает главный тренер «Челси» Антонио Конте — он работал с Леонардо в «Ювентусе» и сборной Италии. Однако синие пока что готовы предложить туринцам не более £ 48 млн (€ 54 млн). В свою очередь, наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола назвал Бонуччи одним из своих любимых игроков в мире.

В сезоне-2016/17 Бонуччи провёл 29 матчей в чемпионате Италии и забил 3 гола.