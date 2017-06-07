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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Где-то нам не повезло»

Нападающий сборной Украины - о позоре в матче с Мальтой (0:1)

  • 07.06.2017 07:35
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ffu.org.ua. Евгений Селезнев
© ffu.org.ua. Евгений Селезнев
Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал результат матча против Мальты.
 
- Надеюсь, в матче с Финляндией мы сыграем по-другому, намного лучше. Тогда лучшим будет и результат. А сегодня есть как есть. Сами виноваты. Хотя, не могу сказать, что всё выглядело в нашей игре так уж плохо — был хороший контроль мяча, были моменты, в том числе и у меня. Где-то нам не повезло...
 
Не было в нашем составе тех, кто не бегал и не старался, но, в любом случае, претензии сейчас мы можем предъявить только самим себе. Согласен, неприятно проигрывать Мальте, ведь по уровню футболистов мы сильнее. Но сегодня получилось так, бывают такие матчи. Главное, чтобы в поединке с Финляндией был другой результат.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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