Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Где-то нам не повезло»

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал результат матча против Мальты.

- Надеюсь, в матче с Финляндией мы сыграем по-другому, намного лучше. Тогда лучшим будет и результат. А сегодня есть как есть. Сами виноваты. Хотя, не могу сказать, что всё выглядело в нашей игре так уж плохо — был хороший контроль мяча, были моменты, в том числе и у меня. Где-то нам не повезло...

Не было в нашем составе тех, кто не бегал и не старался, но, в любом случае, претензии сейчас мы можем предъявить только самим себе. Согласен, неприятно проигрывать Мальте, ведь по уровню футболистов мы сильнее. Но сегодня получилось так, бывают такие матчи. Главное, чтобы в поединке с Финляндией был другой результат.