Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Где-то нам не повезло»

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал результат матча против Мальты.
- Надеюсь, в матче с Финляндией мы сыграем по-другому, намного лучше. Тогда лучшим будет и результат. А сегодня есть как есть. Сами виноваты. Хотя, не могу сказать, что всё выглядело в нашей игре так уж плохо — был хороший контроль мяча, были моменты, в том числе и у меня. Где-то нам не повезло...
Не было в нашем составе тех, кто не бегал и не старался, но, в любом случае, претензии сейчас мы можем предъявить только самим себе. Согласен, неприятно проигрывать Мальте, ведь по уровню футболистов мы сильнее. Но сегодня получилось так, бывают такие матчи. Главное, чтобы в поединке с Финляндией был другой результат.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.