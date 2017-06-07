Германия спаслась в матче с Данией

Дания — Германия - 1:1
Голы: Эриксен, 18 — Киммих, 88.
Дания: Реннов — Ларсен, Кристенсен (М. Йоргенсен, 46), Вестергор, Дурмиси (Соренсен, 66) — Квист (Шоне, 46), Дилэйни — Поульсен (Вибе, 77), Эриксен (Лерагер, 65), Брайтвейт — Н. Йоргенсен (Дольберг, 76).
Германия: Трапп — Рюдигер, Гинтер (Юнес, 66), Зюле — Киммих, Руди (Джан, 59), Горецка (Демирбай, 77), Дракслер, Хектор (Платтенхардт, 89) — Штиндль, Вагнер (Брандт, 67).
Источник — Sport.ua
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