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Игорь СУРКИС: «Хацкевич должен поговорить с Гусевым»

Олег Гусев может вернуться в киевское «Динамо»

  • 06.06.2017 23:43
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Метки
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
Президент «Динамо» прокомментировал информацию о возможном возвращении Олега Гусева в киевскую команду.
 
- Гусев? Хацкевич должен с ним переговорить. Если Олег чувствует силы и желание, я не возражаю подписать контракт с Гусевым. Мне кажется, само его присутствие в команде очень много даст. Кроме того, это было не мое решение расстаться с Олегом.
 

Источник — Футбол 24

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