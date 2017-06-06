Игорь СУРКИС: «Хацкевич должен поговорить с Гусевым»

Президент «Динамо» прокомментировал информацию о возможном возвращении Олега Гусева в киевскую команду.
- Гусев? Хацкевич должен с ним переговорить. Если Олег чувствует силы и желание, я не возражаю подписать контракт с Гусевым. Мне кажется, само его присутствие в команде очень много даст. Кроме того, это было не мое решение расстаться с Олегом.
Источник — Футбол 24
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