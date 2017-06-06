Игорь СУРКИС: «Хацкевич должен поговорить с Гусевым»

Вынужден вас поправить - для тренера Шевченко нет слабых команд!!! Он проиграл бы этот матч даже ...

Андрюха, лишаю тебя отмазки на воскресенье:Финляндия сильная команда! Тока попробуй заявить шо те...

На Мальту одна контора давала 1 к 66 !!!!Чем не дополнительный заработок?

а шо? нєєєєєє???