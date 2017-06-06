Битва в Умани: как ветераны Украины победили Израиль

В борьбе лучших футболистов двух стран нескольких последних десятилетий победу праздновали украинцы – 3:1! Сама же игра была посвящена укреплению дружеских связей между Украиной и Израилем, популяризации футбола и здорового образа жизни.

Около пяти тысяч зрителей посетили футбольный матч на стадионе «Уманьферммаш», весьма внушительная аудитория как для Умани. Впрочем, само место проведения встречи было выбрано не случайно. «Несколько месяцев назад в Федерацию футбола Украины обратились наши израильские коллеги с предложением провести встречу ветеранов обеих стран, – рассказывает вице-президент ФФУ Василий Орлецкий. – Разумеется, мы только поддерживаем такие инициативы, обсуждали несколько вариантов, где можем провести этот матч, в итоге остановились на Умани. Этот город очень символичен для израильского народа, является своеобразным мостиком дружбы между двумя странами. К тому же, в городе любят футбол, свидетельством чему стали заполненные трибуны».





Зрители, не успевшие занять свои места к стартовому свистку арбитра Игоря Хиблина (к слову, лучшего рефери Украины 2000 года), горячо об этом пожалели. Украинских футболистов в первые минуты встречи было просто не удержать, следствием чего стали забитые Сергеем Нагорняком и Андреем Воробьем мячи. Заслужили аплодисменты и израильтяне, особенно плеймейкер Моми Нистель. Его коварный дальний удар в «девятку» не сумел парировать даже блестящий в прошлом вратарь Всеволод Романенко. Гости воодушевились, пошли вперед, но тут же были еще раз наказаны Воробьем – 3:1.

Не меньше опасных моментов у ворот обеих команд было во втором тайме. У украинцев на поле вышел Виктор Мороз, заслуживший во времена игровой молодости признание болельщиков и Украины, и Израиля. В составе киевского «Динамо» Мороз стал чемпионом и обладателем Кубка СССР, а вместе с «Маккаби» из Тель-Авива завоевал аналогичные израильские трофеи. На фланге своим коронными проходами заводил публику Вячеслав Шевчук, функции дирижера в центре поля на себя взял всегда молодой Сергей Ковалец, в атаке не давали спуску защитникам Виталий Косовский, Александр Косырин, Сергей Нагорняк…





Руководитель сборной «земли обетованной» Ицхак Бен Тора из-за поражения ничуть не расстроился, столь теплым и дружеским был прием его команды на украинской земле: «Сборная ветеранов Израиля была основана 19 лет назад, за это время объездив десятки стран. Десять лет назад мы выступали в Украине и с тех пор долго искали момент, чтобы вновь приехать в дружественную нам страну. Такие встречи навсегда остаются в памяти наших футболистов, они вновь чувствуют игровое напряжение, внимание зрителей. Очень символичным стало место проведения матча. В Умани кроме футбола мы посетили святые для нашего народа места, сделав программу пребывания в Украине максимально интересной и насыщенной».





Организаторами дружеского футбольного матча выступили Федерация футбола Украины, Федерация футбола Израиля, Ассоциация ветеранов футбола Украины и ООО «Агробизнес». Совместными усилиями удалось провести настоящий праздник футбола, удовольствие от которого получили его участники и многочисленные зрители. Не удивительно, что после финального свистка и вручения памятных кубков и наград, речь зашла о матче-реванше. «Нынешний год оказался богатым на международные матчи для национальной сборной Украины среди ветеранов, – рассказывает ее основатель, президент Ассоциации ветеранов футбола Украины Олег Собуцкий. – Имея поддержку и понимание со стороны Федерации футбола Украины и ее президента Андрея Павелко, стараемся делать все для повышения авторитета нашего футбола. Уже провели встречи против лучших футболистов прошлых лет из Испании, Грузии, Венгрии, теперь к нам в гости приехал Израиль. Мы всех наших друзей встречаем хлебом и солью, делаем все возможное, чтобы от пребывания в Украине остались самые лучшие впечатления. Разумеется, компромиссов не может быть только на футбольном поле, здесь большое спасибо хочу сказать нашим тренерам Анатолию Демьяненко и Владимиру Лозинскому, всей нашей дружной команде, ставшей настоящей футбольной семьей. Сборная уже успела приучить болельщиков к победам, других задач Украина перед собой не ставит. С Израилем у нас прекрасные отношения, найдем время, и обязательно съездим к ним с ответным визитом. А в ближайшее время нашей сборной ветеранов предстоит провести важные матчи в Украине в рамках турне по поддержке украинской армии в Зоне АТО».

Товарищеский матч ветеранов футбола

Сборная Украины – Сборная Израиля – 3:1

5 июня 2016. г.Умань, стадион «Уманьферммаш», 5000 зрителей.

Украина (стартовый состав): Романенко, Шевчук, Оксимец, Донец, Свидерский, Максимов, Косовский, Нагорняк, Воробей, Собуцкий, Косырин. На замену выходили: Самойлов, Ковалец, С.Кузнецов, В.Мороз, Пинчук, А.Венглинский. Тренеры Анатолий Демьяненко и Владимир Лозинский

За сборную Израиля сыграли: вратари Евгений Койфман, Коби Дваиль, Дани Леви, защитники Хаим Амзалег, Алон Рецвени, Анан Баша, Орен Голан, Нир Фадида, Ицхак Бен Тора, Эли Атар, полузащитники Шауль Маймон, Моми Нистель, Шарон Марчиано, Нисан Хаим, Гай Бен Шабат, нападающие Нир Шиква, Нати Вакнин, Офир Перец, Нисан Авитан. Тренеры Шауль Маймон, Ашер Альфаси

Голы: Нагорняк (2), Воробей (4, 24) – Нистель (21).