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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Многие говорили, что Мальта – слабая команда»

Наставник сборной Украины – о поражении в товарищеском матче

  • 06.06.2017 22:44
  • 4768 просмотров
  • 32 комментария
Метки
Динамо от Шурика. Андрей Шевченко
© Динамо от Шурика. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Мальты (0:1).

— Многие скептики говорили, что сборная Мальты — слабая команда. Но на самом деле, это соперник, который умеет защищаться.

Сегодня мы дали возможность сыграть почти всем ребятам, которых вызвали на этот сбор. Моменты мы сегодня создавали, но, к сожалению, их не реализовали. Да, стопроцентных возможностей у нас сегодня было не очень много, но мы владели полным преимуществом. Ну а сборная Мальты забила мяч, использовав стандартное положение и нашу ошибку.

Что ж, это будет для нас хорошим уроком. Те, кто не проснулся, должны побыстрее проснуться, ведь нас ждет тяжелейшая игра с Финляндией, и мы должны быть готовы к нец, но не так, как сегодня.

— Состав сборной Украины в первом тайме выглядел максимально близким к основному. Возможно, ребята берегли себя перед матчем с Финляндией?
— Не знаю, кто как себя берег, но ритм игры в первом тайме мне не совсем понравился — мы были медленными. Во втором тайме ребята немного добавили, создавали моменты, и при этом полностью исключили опасность у наших ворот. Не хватало одного — реализации.

— Во втором тайме на поле вышли, в основном, молодые футболисты, которые, возможно, просто не сумели кардинально изменить игру...
— Это ни в коем случае не снимает никакой ответственности ни перед кем. Мы получили сегодня очень много информации, знаем теперь, кто в каком состоянии находится. Все должны встряхнуться! Нас ждет очень тяжелая игра в Финляндии. Этот тревожный звоночек сегодня прозвучал, и все должны это понять. Будем готовиться к игре в Тампере.

— Многие обратили внимание, что на сегодняшнем матче присутствовал Висенте Гомес, который до недавнего времени выходил в тренерский штаб киевского «Динамо». Поговаривают, что он станет вашим помощником вместо Рауля Рианчо. Так ли это?
— Я думаю, что Висенте просто пришел посмотреть матч. Они с Раулем дружат, и Висенте говорил, что приедет на сегодняшнюю игру. Так что я не вижу тут никаких связей.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    Олександр Панасюк
      Олександр Панасюк, 06.06.2017 23:24
    -3
    данці теж виграють у чемпіонів світу наразі...
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    nick147
    nick147, 06.06.2017 23:26
    0
    SURPRISE MOTHERFUCHER!!!
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    Ua.shar
      Ua.shar, 06.06.2017 23:29
    +3
    У них (збірної України), як говорить Ребров, сьогодні не було мотивації.
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    turist86
      turist86, 06.06.2017 23:30
    0
    "Юрий Алпатов, 06.06.2017 22:59

    Этот театр будет до ноября. Мы все равно на мир не поедем. Петя не разрешит. Вот шева старается чтобы мы по спортивному принципу не попали".

    а при чому тут товарняк до відбору на ЧС??
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 06.06.2017 23:36
    +3
    В те моменты, когда в кадр попадало лицо нашего "главного тренера" ( при всем моем уважении к Шевченко как игроку, не воспринимаю его как тренера даже детсадовской команды, и не я один...) складывалось такое впечатление, что ему, Шевченко, глубоко до фонаря результат игры. К чему-бы это,а? С таким отношением, могли и не ехать на этот матч, деньги тратить, могли сыграть с любой командой со 2-й лиги, у тех хоть мотивация была-бы...
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 06.06.2017 23:37
    0
    Андрей ШЕВЧЕНКО: «Многие говорили, что Мальта – слабая команда»
    ------------------------------------------------

    Андрюху просто обманули, а он привык верить людям.
    Ссылка
    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 06.06.2017 23:37
    0
    turist86, 06.06.2017 23:30
    "Юрий Алпатов, 06.06.2017 22:59 Этот театр будет до ноября. Мы все равно на мир не поедем. Петя не разрешит. Вот шева старается чтобы мы по спортивному принципу не попали".а при чому тут товарняк до відбору на ЧС??
    То есть вы считаете что команда шевченка выиграет все матчи и мы поедем на чемпионат мира???
    Интересно а кто разрешит???
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    Cortazar
      Cortazar, 06.06.2017 23:48
    +2
    — Многие скептики говорили, что сборная Мальты — слабая команда. Но на самом деле, это соперник, который умеет защищаться.
    _______________________________________________________________________

    Можно перечислить на пальцах команды, которые слабее Мальты в Европе. Понятно, что наша сборная не умела позиционно атаковать, но ваш ТШ для чего? Столько иностранцев не могут придумать, как забить Мальте? Нужно их всех гнать в шею и оставлять деньги в Украине...
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    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 06.06.2017 23:54
    0
    а шо? нєєєєєє???
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    maverik_fo
      maverik_fo, 06.06.2017 23:57
    +1
    На Мальту одна контора давала 1 к 66 !!!!Чем не дополнительный заработок?
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    Footballboy
    online
      Footballboy, 07.06.2017 00:04
    0
    Андрюха, лишаю тебя отмазки на воскресенье:
    Финляндия сильная команда! Тока попробуй заявить шо тебе говорили обратное.
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    kotbaziliozp
    online
      kotbaziliozp, 07.06.2017 00:12
    0
    SrnaDario, 06.06.2017 23:09
    Ох уж ці скептики, посміли вважати, що збірна, яка постійно займає останні місця в відбірних групах, слабка для збірної Шевченко! Ну тепер то вони будуть знати, що для нашої головної команди слабких суперників не існує!
    Вынужден вас поправить - для тренера Шевченко нет слабых команд!!! Он проиграл бы этот матч даже руководя Германией или Бразилией - играя ОДНИМ!!!!!! нападающим. В общем да, в современном футболе и Мальта будет сильным соперником если играть в таком стиле.
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