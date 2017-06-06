Андрей ШЕВЧЕНКО: «Многие говорили, что Мальта – слабая команда»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Мальты (0:1).

— Многие скептики говорили, что сборная Мальты — слабая команда. Но на самом деле, это соперник, который умеет защищаться.

Сегодня мы дали возможность сыграть почти всем ребятам, которых вызвали на этот сбор. Моменты мы сегодня создавали, но, к сожалению, их не реализовали. Да, стопроцентных возможностей у нас сегодня было не очень много, но мы владели полным преимуществом. Ну а сборная Мальты забила мяч, использовав стандартное положение и нашу ошибку.

Что ж, это будет для нас хорошим уроком. Те, кто не проснулся, должны побыстрее проснуться, ведь нас ждет тяжелейшая игра с Финляндией, и мы должны быть готовы к нец, но не так, как сегодня.

— Состав сборной Украины в первом тайме выглядел максимально близким к основному. Возможно, ребята берегли себя перед матчем с Финляндией?

— Не знаю, кто как себя берег, но ритм игры в первом тайме мне не совсем понравился — мы были медленными. Во втором тайме ребята немного добавили, создавали моменты, и при этом полностью исключили опасность у наших ворот. Не хватало одного — реализации.

— Во втором тайме на поле вышли, в основном, молодые футболисты, которые, возможно, просто не сумели кардинально изменить игру...

— Это ни в коем случае не снимает никакой ответственности ни перед кем. Мы получили сегодня очень много информации, знаем теперь, кто в каком состоянии находится. Все должны встряхнуться! Нас ждет очень тяжелая игра в Финляндии. Этот тревожный звоночек сегодня прозвучал, и все должны это понять. Будем готовиться к игре в Тампере.

— Многие обратили внимание, что на сегодняшнем матче присутствовал Висенте Гомес, который до недавнего времени выходил в тренерский штаб киевского «Динамо». Поговаривают, что он станет вашим помощником вместо Рауля Рианчо. Так ли это?

— Я думаю, что Висенте просто пришел посмотреть матч. Они с Раулем дружат, и Висенте говорил, что приедет на сегодняшнюю игру. Так что я не вижу тут никаких связей.