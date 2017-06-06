Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Арда Туран завершил карьеру в сборной Турции

Футболист ушел из команды со скандалом

  • 06.06.2017 22:36
  • 88 просмотров
  • 0 комментария
Метки
dynamo.kiev.ua, Арда Туран
© dynamo.kiev.ua, Арда Туран

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран заявил о том, что не собирается больше выступать за сборную Турции.

«Я заканчиваю свою карьеру в национальной команде. Я говорю как человек, который отыграл за нее на всех уровнях, как человек, который любит свою страну и форму национальной сборной», – сказал Туран.

Так эмоционально турок отреагировал на исключение из национальной команды за драку с  журналистом.

Напомним, сборная Турции играет со сборной Украины в одной отборочной группе к ЧМ-2018.

Источник — Goal.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.