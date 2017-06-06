Арда Туран завершил карьеру в сборной Турции

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран заявил о том, что не собирается больше выступать за сборную Турции.
«Я заканчиваю свою карьеру в национальной команде. Я говорю как человек, который отыграл за нее на всех уровнях, как человек, который любит свою страну и форму национальной сборной», – сказал Туран.
Так эмоционально турок отреагировал на исключение из национальной команды за драку с журналистом.
Напомним, сборная Турции играет со сборной Украины в одной отборочной группе к ЧМ-2018.
Источник — Goal.com
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