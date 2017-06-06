Андрей ПАВЕЛКО: «Десна думала, что можно порешать все по-старинке»

Президент ФФУ Андрей Павелко объяснил ситуацию с невыдачей «Десне» аттестата на участие в Премьер-лиге.

«Десна» думала, что все можно порешать, как по-старинке. Но сейчас нельзя этого делать, уже не те времена. Да и в клубе понимают, что недоработали.

Возможно, нам надо было сразу вывести в общественную плоскость и выложить все, что они нам предоставили. Но мы им дали 12 дней на решение вопроса.

Вот представьте, если бы мы приняли «Десну» и подали эти документы в УЕФА. Как бы мы потом смотрели в глаза нашим партнерам? В УЕФА очень серьезные требования и они следят за Премьер-лигой больше, чем за Первой лигой, где мы позволяем некоторые поблажки.

Наша главная задача сейчас - показать УЕФА, что мы не будем закрывать глаза на липовую документацию, на то, как проходит или проходило финансирование тех или иных клубов. В то же время, нам интересна реакция УЕФА и журналистов на те ситуации, когда клуб получает аттестацию на сезон, но уже через восемь туров сообщает о ликвидации. Это все наши вызовы, на которые прежде закрывались глаза, но сейчас эти моменты важны для того, чтобы вернуть свой имидж в глазах УЕФА и ФИФА», - сказал Павелко.