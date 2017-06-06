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Андрей ПАВЕЛКО: «Десна думала, что можно порешать все по-старинке»

Президент ФФУ – о неприятной ситуации с черниговским клубом

  • 06.06.2017 22:16
  • 979 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко объяснил ситуацию с невыдачей «Десне» аттестата на участие в Премьер-лиге.

«Десна» думала, что все можно порешать, как по-старинке. Но сейчас нельзя этого делать, уже не те времена. Да и в клубе понимают, что недоработали.

Возможно, нам надо было сразу вывести в общественную плоскость и выложить все, что они нам предоставили. Но мы им дали 12 дней на решение вопроса.

Вот представьте, если бы мы приняли «Десну» и подали эти документы в УЕФА. Как бы мы потом смотрели в глаза нашим партнерам? В УЕФА очень серьезные требования и они следят за Премьер-лигой больше, чем за Первой лигой, где мы позволяем некоторые поблажки.

Наша главная задача сейчас - показать УЕФА, что мы не будем закрывать глаза на липовую документацию, на то, как проходит или проходило финансирование тех или иных клубов. В то же время, нам интересна реакция УЕФА и журналистов на те ситуации, когда клуб получает аттестацию на сезон, но уже через восемь туров сообщает о ликвидации. Это все наши вызовы, на которые прежде закрывались глаза, но сейчас эти моменты важны для того, чтобы вернуть свой имидж в глазах УЕФА и ФИФА», - сказал Павелко.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Roman Plaskonj
      Roman Plaskonj, 06.06.2017 22:27
    +5
    Так що падло, Верес порішав швидше?
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    Veteran80
    online
      Veteran80, 06.06.2017 22:38
    +2
    "Вот представьте, если бы мы приняли «Десну» и подали эти документы в УЕФА. Как бы мы потом смотрели в глаза нашим партнерам?" - Вот урод! А Сталь "приняли" и в глаза смотрит не мигая, даже в ФИФА просочился!
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    Istm
    online
      Istm, 06.06.2017 22:40
    +1
    падлы вы поганые, нарешали уже.

    ваша главная задача - свалить нахрен, пока вы все не уничтожили.
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    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 06.06.2017 22:42
    0
    А У НАС ОКАЗАЛИСЬ НОВЫЕ ВЫСОКИ ТАРИФЫ.
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    okoronkwo-aizek
    online
      okoronkwo-aizek, 06.06.2017 22:43
    0
    Засранець! В укр. футболі виник форс-мажор, а він виліз із заявою тільки через тиждень. У відставку його!
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