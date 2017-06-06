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Мальта переигрывает Украину

Еще пару лет назад такой заголовок к игре сборной Украины мог присниться только в кошмарном сне

  • 06.06.2017 21:51
  • 11098 просмотров
  • 116 комментария
Метки
ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко
Позже ожидайте отчет матча...
 
Украина - Мальта - 0:1
Гол: Зак Мускат, 14.
Украина: Андрей Пятов, Николай Матвиенко (Богдан Бутко, '46), Александр Кучер (Иван Ордец, '46), Сергей Сидорчук (Максим Малышев, '46), Ярослав Ракицкий (Сергей Кривцов, '46), Руслан Малиновский (Эдуард Соболь, '46), Николай Морозюк (Виктор Цыганков, '46), Виктор Коваленко (Владимир Шепелев, '46), Андрей Ярмоленко (Евгений Коноплянка, '46), Тарас Степаненко (Евгений Шахов, '46), Евгений Селезнев (Артем Беседин, '46).
Мальта: Эндрю Хогг (Анри Бонелло, '46), Алекс Мускат, Андре Агиус, Клейтон Файлла (Джозеф Зерафа, '57), Бьёрн Кристенсен (Дэйл Камильери, '67), Зак Мускат (Райан Камильери, '46), Стив Борг, Райан Фенек (Йохан Беццина, '82), Андре Шембри (Люк Гамбин, '61), Альфред Эффионг (Микаэль Мифсуд, '70), Стивен Пизани.
Предупреждения: Александр Кучер, 47 - Зак Мускат, 45.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 06.06.2017 22:32
    -2
    сучер сепараненко рахицкий ненавидят страну в которой живут, они ложили на вас и сборную жирный ...
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    Maradona
    online
      Maradona, 06.06.2017 22:32
    +1
    Ох ты йоп жеж твою мать! Тренировка слива ЧМ?!))
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    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 06.06.2017 22:33
    +1
    Финны подоставали из заначек бухло и квасят по черному.
    Теперь, думают, мы такую Украину, как Тузик грелку.
    Шева решил приспать соперника перед игрой. Даже свои фанаты повелись на уловку.
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    LAZIO
    online
    LAZIO, 06.06.2017 22:34
    +1
    Йооопті...пацани я глянув на перемогу мальти коеф. був 1:21...жесть...вітаємо букмекерів з черговою перемогою...Україна готова помогти завжди.....
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    l_pogulianka
    online
      l_pogulianka, 06.06.2017 22:35
    +2
    о це так мальтійці наших"зіркових"протягнули ...піпец соромно за недолугих,гнати к єбеням цю шоблу,так країну зганьбити на весь світ (не рахунком зганьбили ,в футболі різне буває) грою своєю зганьбили -профі хєрові,гак їм в плечі ...тьху гидотно на душі
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    уух
    online
    уух, 06.06.2017 22:36
    +2
    это даже не дно... это дно дна дна дна дна...
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    wovannn09
    online
      wovannn09, 06.06.2017 22:37
    +2
    позор команді і тренеру.
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    LAZIO
    online
    LAZIO, 06.06.2017 22:38
    +2
    Братва...тут нецікаво коменти писати...гайда в інстаграм і фейсбук....там наші"звьозди" люблять "лайкати" всяку хєрню....вони і побачать нашу необмежну і гарячу любов до них після сьогоднішнього матчу....
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    romys84
    online
      romys84, 06.06.2017 22:39
    0
    Инвалиды......
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    yasher
    online
      yasher, 06.06.2017 22:39
    -1
    Официальная игра расставит всё по местам. А сегодняшний позор - тренировка. Она, кстати, удалась: слабостей в сборной обнаружили больше даже чем надо.
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    Милябой
    online
      Милябой, 06.06.2017 22:39
    -1
    Что вы переживаете, это товарняк и недооценка соперника, в официалке обыграют финов и будете снова радоваться
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    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 06.06.2017 22:39
    0
    Теперь понятно почему коноплянка не играет?)))) и почему ярмоло среди всех вариантов в Европе выберет дынамо потому шо сердце динамовское?
    Дно пробито спасибо всем генинсонам, гандулянам, сукисам....
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    уух
    online
    уух, 06.06.2017 22:40
    0
    а чего? есть шанс - финны, узнав результат сегодняшнего матча, со смеху понадрываю животы
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    smalexs
    online
      smalexs, 06.06.2017 22:41
    0
    Вата, бл.. та, х....та. Ви про що? Гімн? Ви про що? - Сміттязбірник. Воняє. А про футбол?.. Я вірю, що у нас є футбол і підтримувати його ніколи не перестану. 100% порвемо фіннів!!!
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    romys84
    online
      romys84, 06.06.2017 22:41
    0
    Договорняк.... кто то не малую суму сорвал...... : )
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    chuk1
    online
      chuk1, 06.06.2017 22:41
    +1
    LAZIO, 06.06.2017 22:21
    Цікаво? А хтось з футбольорів читає ось ці коменти..Агов!!!звьозди, ви читаєте ці коментарі.??? Ану хоч шось напишіть....
    Читати для них, це непосильна і важка праця, тільки по складах, а писати-то зовсім фантастика.
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    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 06.06.2017 22:43
    0
    Олег Митрук, 06.06.2017 22:23
    Ребята,о чем вы страдаете? Нет,уже давно в Украине футбола,он погиб и не скоро появится снова.Все!!!Посмотрите на чемпионат,где он?Разве,он есть?И,что в будущих чемпионатах возможно будет вырастить хороших футболистов?Тоже,нет.Так,что успокойтесь и не обращайте внимание на это все.Ничего и уже не скоро не изменится,нам играть в Лигах разных и в Чемпионатах нужно вообще запретить пока бардак в стране не изменится и в футболе также.И,безвиз зря дали,"дикарям" в цивилизации делать нечего.Теперь,толпа туда "ломанется" и Украиной заниматься вообще некому будет,поэтому спорт в Украине погиб надолго.


    Ееее нее, подожди, а как насчёт контрактов по 2 ляма$? Футбола нет а контракты есть?
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