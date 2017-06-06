Мальта переигрывает Украину

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Украина - Мальта - 0:1
Гол: Зак Мускат, 14.
Украина: Андрей Пятов, Николай Матвиенко (Богдан Бутко, '46), Александр Кучер (Иван Ордец, '46), Сергей Сидорчук (Максим Малышев, '46), Ярослав Ракицкий (Сергей Кривцов, '46), Руслан Малиновский (Эдуард Соболь, '46), Николай Морозюк (Виктор Цыганков, '46), Виктор Коваленко (Владимир Шепелев, '46), Андрей Ярмоленко (Евгений Коноплянка, '46), Тарас Степаненко (Евгений Шахов, '46), Евгений Селезнев (Артем Беседин, '46).
Мальта: Эндрю Хогг (Анри Бонелло, '46), Алекс Мускат, Андре Агиус, Клейтон Файлла (Джозеф Зерафа, '57), Бьёрн Кристенсен (Дэйл Камильери, '67), Зак Мускат (Райан Камильери, '46), Стив Борг, Райан Фенек (Йохан Беццина, '82), Андре Шембри (Люк Гамбин, '61), Альфред Эффионг (Микаэль Мифсуд, '70), Стивен Пизани.
Предупреждения: Александр Кучер, 47 - Зак Мускат, 45.
Источник — Sport.ua
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Теперь, думают, мы такую Украину, как Тузик грелку.
Шева решил приспать соперника перед игрой. Даже свои фанаты повелись на уловку.
Дно пробито спасибо всем генинсонам, гандулянам, сукисам....
Ееее нее, подожди, а как насчёт контрактов по 2 ляма$? Футбола нет а контракты есть?
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