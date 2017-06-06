Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев дебютировал в составе сборной Украины. 20-летний полузащитник вышел на замену после перерыва в товарищеском матче против сборной Мальты.
Добавим, что после первого тайма наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко сделал сразу 10 замен, оставив только Андрея Пятова.
В текущем сезоне Шепелев сыграл 12 матчей в УПЛ и сделал 3 результативные передачи.
Источник — Sport.ua
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