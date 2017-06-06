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Президент Коньяспора: «Луческу обошелся бы нам слишком дорого»

Ахмет Шан рассказал о переговорах с кандидатами на пост главного тренера турецкой команды

  • 06.06.2017 21:24
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ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Президент «Коньяспора» Ахмет Шан заявил о том, что его клуб мог возглавить румынский специалист Мирча Луческу.

«Мы тесно вели переговоры с Мирчей Луческу и Георге Хаджи. Луческу стал бы для нас отличным тренером, но он обошелся бы слишком дорого. Хаджи очень популярен и многое может дать клубу, в том числе – привлечь внимание со стороны СМИ.

Петреску? Мы встретились, но не достигли соглашения. У нас разные взгляды на футбол", – сказал Шан.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» в мае минувшего года, после того, как ушел из «Шахтера», с которым работал на протяжении 12 лет — с 2004 по 2016-й. В конце мая руководство петербуржского клуба сообщило о расторжении контракта с Луческу.

Источник — Yeni Haber

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