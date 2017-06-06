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Украина — Мальта — 0:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча Украина — Мальта

  • 06.06.2017 22:33
  • 326 просмотров
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В контрольном поединке между сборными Украины и Мальты минимальную победу одержали островитяне. 

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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