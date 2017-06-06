падлы вы поганые, нарешали уже.ваша главная задача - свалить нахрен, пока вы все не уничтожили.

А У НАС ОКАЗАЛИСЬ НОВЫЕ ВЫСОКИ ТАРИФЫ.

Читати для них, це непосильна і важка праця, тільки по складах, а писати-то зовсім фантастика.

Договорняк.... кто то не малую суму сорвал...... : )

Вата, бл.. та, х....та. Ви про що? Гімн? Ви про що? - Сміттязбірник. Воняє. А про футбол?.. Я вір...

а чего? есть шанс - финны, узнав результат сегодняшнего матча, со смеху понадрываю животы

Теперь понятно почему коноплянка не играет?)))) и почему ярмоло среди всех вариантов в Европе вы...

Что вы переживаете, это товарняк и недооценка соперника, в официалке обыграют финов и будете снов...

Официальная игра расставит всё по местам. А сегодняшний позор - тренировка. Она, кстати, удалась:...

Инвалиды......