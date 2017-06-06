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Зенит хочет вернуть Халка

Руководство петербуржцев не исключает такой возможности в ближайшем будущем

  • 06.06.2017 21:06
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ФК Зенит. Халк
© ФК Зенит. Халк

Руководство «Зенита» выразило желание вернуть в свои ряды бразильского нападающего Халка.

«Мы еще не успели обсудить, будем ли делать какие-то шаги с главным тренером Роберто Манчини. Свяжемся, все обсудим, и тогда уже можно будет о чем-то говорить. Конечно, это было бы интересно «Зениту», – заявил спортивный директор петербуржцев Константин Сарсания.

Напомним, Халк выступал в составе «сине-бело-голубых» с 2012-го по 2016 год. Летом прошлого года бразилец перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за 55,8 млн евро.

Источник — Р-Спорт

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