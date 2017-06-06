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Юрист: «Олімпік можуть дискваліфікувати з Ліги Європи»

Маркіян Ключковський розповів, що донецька команда може попрощатися з єврокубками ще до їх початку

  • 06.06.2017 20:58
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ТК Футбол. Маркиян Ключковский
© ТК Футбол. Маркиян Ключковский

Відомий юрист Маркіян Ключковський розповів, що УЄФА може дискваліфікувати «Олімпік» з Ліги Європи.

«Ризик отримати дискваліфікацію великий, бо звинувачення дуже серйозні. Коли клуб подає заявку на участь в євротурнірі, то повинен заповнити форму із зазначенням, що його гравці не фігурують у договірних матчах. У цьому пункті «Олімпік» змушений буде вказати про останні резонансні справи. І на підставі цієї заявки УЕФА має вирішити, чи допустити команду до Ліги Європи.

УЕФА не повинно відсторонювати клуб до встановлення вини його футболістів, але буває по-різному. Цей орган може відсторонити клуб на час розслідування, а це значить, що «Олімпік» попрощається з єврокубками ще до їх початку. Якщо «Олімпік» не допустять до змагань, то його місце займе команда, яка займе шосте місце в чемпіонаті України, себто «Чорноморець».

Источник — ПлюсСпорт

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