Юрист: «Олімпік можуть дискваліфікувати з Ліги Європи»

Відомий юрист Маркіян Ключковський розповів, що УЄФА може дискваліфікувати «Олімпік» з Ліги Європи.

«Ризик отримати дискваліфікацію великий, бо звинувачення дуже серйозні. Коли клуб подає заявку на участь в євротурнірі, то повинен заповнити форму із зазначенням, що його гравці не фігурують у договірних матчах. У цьому пункті «Олімпік» змушений буде вказати про останні резонансні справи. І на підставі цієї заявки УЕФА має вирішити, чи допустити команду до Ліги Європи.

УЕФА не повинно відсторонювати клуб до встановлення вини його футболістів, але буває по-різному. Цей орган може відсторонити клуб на час розслідування, а це значить, що «Олімпік» попрощається з єврокубками ще до їх початку. Якщо «Олімпік» не допустять до змагань, то його місце займе команда, яка займе шосте місце в чемпіонаті України, себто «Чорноморець».