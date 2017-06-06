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Заури МАХАРАДЗЕ: «Победа над Динамо запомнилась больше всего»

Голкипер «Олимпика» подвел итоги сезона

  • 06.06.2017 20:31
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Метки
ФК Олимпик. Заури Махарадзе
© ФК Олимпик. Заури Махарадзе

Вратарь «Олимпика» Заури Махарадзе подвел итог историческому для своей команды сезону

- После оформления путевки в еврокубки ты говорил, что вы еще не совсем поняли, что произошло. Сейчас уже осознаешь, чего удалось добиться?
- Да, конечно. Уже на следующий день, проснувшись утром, я понял, что мы добились грандиозного достижения – наш клуб получил путевку в квалификацию Лиги Европы. В то же время мы понимаем, что пробиться в групповой этап будет крайне сложно, но раз уж мы вышли, сделаем все, чтобы добиться и этой цели. Постараемся показать, что не зря работали целый год. Другого выхода у нас нет, это наша мечта, наша цель номер один!

- Жеребьевка третьего этапа квалификации в середине июля. Есть уже сейчас предпочтения, с кем хочется сыграть? Может, «Милан», «Марсель», «Эвертон»…
- С этими командами хочется сыграть на групповом этапе. Посмотрим жеребьевку, примем тот жребий, который нам преподнесет судьба.

- Эмоции от выхода в Премьер-лигу отличаются от эмоций, которые пережили после матча с «Александрией»?
- Конечно, эмоций было больше после выхода команды в еврокубки. Потому что завоевать путевку в Премьер-лигу все-таки было легче. У нас был большой отрыв тогда, мы были значительно сильнее конкурентов. А здесь боролись равные соперники, был накал страстей почти до последнего тура.

- Ты сыграл в 31-м матче чемпионата, пропустив лишь заключительный тур против «Зари». Какой матч стал самым памятным?
- Наверно, победа над «Динамо». Это была наша первая победа над таким клубом, над грандом. Тем более, эти три очка были для нас очень важны в турнирном плане. Было очень тяжело.

- Три главных фактора, позволивших «Олимпику» подняться так высоко.
- Их больше, чем три. В первую очередь, это команда, наш дружный и сплоченный коллектив. Кроме того, работа на тренировках, огромное желание достичь результата и наш профессионализм.

Источник — ФК Олимпик

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