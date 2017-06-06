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Украина обыграла Черногорию и вышла в финал мемориала Лобановского

Победный гол на счету Александра Зинченко

  • 06.06.2017 20:23
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Сборная Украины выиграла свой первый матч на мемориале Лобановского. В 1/2 финала подопечные Александра Головко оказались сильнее сверстников из Черногории – 2:1.

В первом матче турнира победителями стали финны, которые обыграли словенцев.

Финал и матч за третье место состоятся 8 июня.

Украина – Черногория – 2:1
Голы: 0:1 – Смиляньич, 6, 1:1 – Гуцуляк, 9, 2:1 – Зинченко, 18.

Источник — Sport.ua

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