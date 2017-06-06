Украина обыграла Черногорию и вышла в финал мемориала Лобановского

В принциі більш менш виглядав нормально.

Коваленко в каждом матче играет против сборной Украины!

Комментатор долбон, вначале второго тайма назвал состав первого тайма! Браво!

на фоні інших до Ярмоли які претензії?)

омг, думав взагалі не дивитися цей розгром, а тут сюрприз

Тепер точно Ярмоленко куплять

Якби їм треба було заробляти собі на життя футболом, то може би й старалися. А тут вони за місяць...

наши просто поставили на Мальту)

Окрепли мальтийцы пока мы за кубками уефа ходили)))