Хавбек молодежной сборной Украины Александр Зинченко, который не попал в заявку национальной команды на матчи против Мальты и Финляндии, отличился великолепный голом на мемориале Лобановского.

20-летний полузащитник мастерски исполнил штрафной удар в ворота черногорцев и принес победу своей команде. В конце матча Зинченко был удален с поля.

Украина – Черногория – 2:1