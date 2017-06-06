Хавбек молодежной сборной Украины Александр Зинченко, который не попал в заявку национальной команды на матчи против Мальты и Финляндии, отличился великолепный голом на мемориале Лобановского.
20-летний полузащитник мастерски исполнил штрафной удар в ворота черногорцев и принес победу своей команде. В конце матча Зинченко был удален с поля.
Украина – Черногория – 2:1
Источник — Sport.ua
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