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Великолепный гол Зинченко в ворота черногорцев

Полузащитник молодежной сборной Украины шикарным ударом со штрафного принес победу нашей команде

  • 06.06.2017 19:54
  • 2922 просмотров
  • 1 комментария
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ФФУ. Александр Зинченко
© ФФУ. Александр Зинченко

Хавбек молодежной сборной Украины Александр Зинченко, который не попал в заявку национальной команды на матчи против Мальты и Финляндии, отличился великолепный голом на мемориале Лобановского.

20-летний полузащитник мастерски исполнил штрафной удар в ворота черногорцев и принес победу своей команде. В конце матча Зинченко был удален с поля.

Украина – Черногория – 2:1

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Bil Geyts
      Bil Geyts, 06.06.2017 20:01
    -5
    ну хоть прыгать как Роналдо научился и то хорошо
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