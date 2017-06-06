Украина – Мальта: стартовые составы команд

Стал известен состав сборной Украины на товарищеский матч против Мальты.
Украина: Пятов – Морозюк, Кучер, Ракицкий, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Коваленко, Селезнев.
По информации Sport.ua, этот же состав на 99% выйдет в матче отбора к ЧМ-2018 против сборной Финляндии.
Матч начнется в 20:00.
Источник — Sport.ua
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