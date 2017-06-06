Украина – Мальта: стартовые составы команд

Да и еще, Ильичевцу тоже нужно будет добираться в Киев из Мариуполя, почему ты за них не пережива...

О чем разговор? Если ПФЛ с ФФУ признают стадион в Мариуполе домашним полем, то и споров никаких ...

И что в этом виноват Ильичевец?

А ты ездил тем поездом? Я ездил в этом году. Мало того что поезд убитый, советских времен еще. Та...

Ну так представителям ДК нужно поехать в Мариуполь на какой либо матч и посмотреть, как он прохо...

поезда никто не отменял ! или денег не хватает ?

Может, отменить чемпионат вообще? Война всё-таки, люди гибнут.