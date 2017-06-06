Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украина – Мальта: стартовые составы команд

Коноплянка остася в запасе, Малиновский и Матвиенко выйдет с первых минут

  • 06.06.2017 19:30
  • 605 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Стал известен состав сборной Украины на товарищеский матч против Мальты.

Украина: Пятов – Морозюк, Кучер, Ракицкий, Матвиенко, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Коваленко, Селезнев.

По информации Sport.ua, этот же состав на 99% выйдет в матче отбора к ЧМ-2018 против сборной Финляндии.

Матч начнется в 20:00.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Andriy Kulyk
    online
    Andriy Kulyk, 06.06.2017 19:41
    0
    Як далбай...би грають хир знае де!
    Ссылка
    sunsay88
    online
    sunsay88, 06.06.2017 19:41
    0
    Пешеход в основе(( Снова в 10-ом играть...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.