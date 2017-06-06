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Украина – Мальта. В Граце дождь и всего 40 проданных билетов

Последние новости перед матчем национальной команды

  • 06.06.2017 18:58
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Sport.ua
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За час до поединка сборной Украины против Мальты, который состоится на стадионе «Меркур Арена» в австрийском городе Грац, болельщики почти не проявляют активности.

На сам поединок продано всего 40 билетов, еще 150 раздали воспитанникам Академии «Штурма».

Сейчас в Граце идет дождь, но поле в отличном состоянии. Игроки обеих команд осмотрели газон и остались довольны.

Вокруг стадиона бродят одинокие фаны футбола. По словам болельщика из Мюнхена, время для матча выбрано неподходящее. Многие болельщики из Мюнхена отказались от поездки. У местных любителей футбола игра не вызвала интереса.

Напомним, товарищеский поединок Украина – Мальта начнется в 20:00.

Источник — Sport.ua

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