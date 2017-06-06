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Кварцяный лично разрешил Вересу играть в Луцке

С подачи наставника «Волыни» ровненский клуб получил «добро» играть домашние матчи на «Авангарде»

  • 06.06.2017 18:18
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ФК Волынь. Виталий Кварцяный
© ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный, как глава местной федерации футбола, лично разрешил «Вересу» проводить домашние матчи УПЛ на луцком стадионе «Авангард».

Специальный документ был выдан еще 30 мая.

Сообщается, что ФК «Волынь» соглашался на использование «Вересом» стадиона «Авангард» только как резервной арены для проведения матчей чемпионата и Кубка Украины в следующем сезоне.

Напомним, «Верес» заявил луцкий «Авангард» в качестве места проведения домашних игр УПЛ.

Источник — Sportarena

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