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8 июня в Киеве стартует чемпионат Украины по пляжному футболу 2017

В столичном Гидропарке в ближайший четверг открывается новый чемпионат страны по пляжному футболу

  • 06.06.2017 18:02
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8 июня в Киеве стартует чемпионат Украины по пляжному футболу 2017

В четверг, 8 июня стартует новый чемпионат Украины по пляжному футболу. С этого года АПФУ вернулась к тому формату, который был в славном - прошлом, и который так нравился участникам и болельщикам. Это формат с выездными турами и Суперфиналом.

В этом сезоне пройдут два этапа - в Киеве (8-11 июня) и в Ивано-Франковске (13-16 июля), после которых определится шестерка лучших команд, которые сыграют в Суперфинале в Днепре (16-20 августа).

Открывает новый Чемпионат Украины по пляжному футболу - столица страны Киев. Первый этап стартует на «Гидропарк-Арене» уже в этот четверг, 8 июня. Бороться за звание чемпиона Украины 2017 будут семь команд:

Альтернатива /Киев/
Выбор /Днепр/
Артур Мьюзик /Киев/
Гриффин /Киев/
VIT /Киев/
НФК "Ураган" /Ивано-Франковск/
Евроформат /Киев/

Конечно, интриги добавляет и то, что после выступлений на Кубке европейских чемпионов в Португалии возвращаются наши представители - «Гриффин» и «Артур Мьюзик». И интересно будет посмотреть, в каком состоянии будут находиться чемпионы и вице-чемпионы Украины (а столичные музыканты - еще и дважды вице-чемпионы Европы) на первом этапе чемпионата против своих соперников (кстати, по жребию «Гриффин» и «Артур Мьюзик» сыграют между собой в пятницу, 9 июня в 18:00 и этот матч вживую покажет телеканал «XSPORT». Всего «XSPORT» в прямой трансляции покажет семь матчей (смотрите в расписании ниже, какие именно), а другие будет транслировать в записи.

Но АПФУ будет транслировать тремя камерами с повторами все матчи первого этапа, а трансляции можно будет смотреть на нашем сайте и спортивной портале Sport.ua

Свои чемпионские амбиции, безусловно, хотят продемонстрировать и днепровский «Выбор», столичный «Евроформат», ивано-франковский «Ураган» и еще две киевские команды «Альтернатива» и «VIT». Ведь формат очень интересен и для участников, и для болельщиков, и у каждой команды будут шансы побороться за главный трофей на дистанции в три месяца.

Конечно, для каждой команды задача на первый этап в Киеве - удачный старт на турнире и максимально возможный багаж очков перед этапом в Ивано-Франковске. Поэтому, битвы на столичной «Гидропарк-Арене» будут очень серьезные, что не может не радовать.

Приглашаем всех болельщиков на матчи первого этапа Чемпионата Украины по пляжному футболу в столичный Гидропарк (метро Гидропарк, Долобецкий остров, парк «Город Спорта»).

Нас ждут солнце, песок, волны Днепра и баталии между сильнейшими командами по пляжному футболу нашей страны!

Вашему вниманию расписание матчей первого этапа Чемпионата Украины 2017:

Чемпионат Украины по пляжному футболу 2017. Первый этап.
м. Киев, "Гидропарк-Арена", 08-11.06.2017

ТУР

ДЕНЬ

АРЕНА

МАТЧИ

 

1

8 июня

(четверг)

Киев, "Гидропарк-арена"

Долобецкий остров,

Гидропарк

17:00 Выбор НФК "Ураган" (LIVE на XSPORT)

18:00 Артур Мьюзик VIT

19:00 Альтернатива Евроформат

 

2

9 июня

(пятница)

Киев, "Гидропарк-арена"

Долобецкий остров,

Гидропарк

17:00 НФК "Ураган" Альтернатива

18:00 Гриффин Артур Мьюзик (LIVE на XSPORT)

19:00 Евроформат VIT

 

3

10 июня

(суббота)

Киев, "Гидропарк-арена"

Долобецкий остров,

Гидропарк

12:00 VIT Альтернатива (LIVE на XSPORT)

13:00 Евроформат Гриффин (на XSPORT о 15:00!)

14:00 Выбор Артур Мьюзик 

 

4

11 июня

(воскресенье)

Киев, "Гидропарк-арена"

Долобецкий остров,

Гидропарк

12:00 Артур Мьюзик НФК "Ураган" (LIVE на XSPORT)

13:00 Выбор Евроформат (LIVE на XSPORT)

14:00 Гриффин VIT (LIVE на XSPORT)

Лев Галушко

Источник — beachsoccer.kiev.ua

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