8 июня в Киеве стартует чемпионат Украины по пляжному футболу 2017

В четверг, 8 июня стартует новый чемпионат Украины по пляжному футболу. С этого года АПФУ вернулась к тому формату, который был в славном - прошлом, и который так нравился участникам и болельщикам. Это формат с выездными турами и Суперфиналом.

В этом сезоне пройдут два этапа - в Киеве (8-11 июня) и в Ивано-Франковске (13-16 июля), после которых определится шестерка лучших команд, которые сыграют в Суперфинале в Днепре (16-20 августа).

Открывает новый Чемпионат Украины по пляжному футболу - столица страны Киев. Первый этап стартует на «Гидропарк-Арене» уже в этот четверг, 8 июня. Бороться за звание чемпиона Украины 2017 будут семь команд:

Альтернатива /Киев/

Выбор /Днепр/

Артур Мьюзик /Киев/

Гриффин /Киев/

VIT /Киев/

НФК "Ураган" /Ивано-Франковск/

Евроформат /Киев/

Конечно, интриги добавляет и то, что после выступлений на Кубке европейских чемпионов в Португалии возвращаются наши представители - «Гриффин» и «Артур Мьюзик». И интересно будет посмотреть, в каком состоянии будут находиться чемпионы и вице-чемпионы Украины (а столичные музыканты - еще и дважды вице-чемпионы Европы) на первом этапе чемпионата против своих соперников (кстати, по жребию «Гриффин» и «Артур Мьюзик» сыграют между собой в пятницу, 9 июня в 18:00 и этот матч вживую покажет телеканал «XSPORT». Всего «XSPORT» в прямой трансляции покажет семь матчей (смотрите в расписании ниже, какие именно), а другие будет транслировать в записи.

Но АПФУ будет транслировать тремя камерами с повторами все матчи первого этапа, а трансляции можно будет смотреть на нашем сайте и спортивной портале Sport.ua

Свои чемпионские амбиции, безусловно, хотят продемонстрировать и днепровский «Выбор», столичный «Евроформат», ивано-франковский «Ураган» и еще две киевские команды «Альтернатива» и «VIT». Ведь формат очень интересен и для участников, и для болельщиков, и у каждой команды будут шансы побороться за главный трофей на дистанции в три месяца.

Конечно, для каждой команды задача на первый этап в Киеве - удачный старт на турнире и максимально возможный багаж очков перед этапом в Ивано-Франковске. Поэтому, битвы на столичной «Гидропарк-Арене» будут очень серьезные, что не может не радовать.

Приглашаем всех болельщиков на матчи первого этапа Чемпионата Украины по пляжному футболу в столичный Гидропарк (метро Гидропарк, Долобецкий остров, парк «Город Спорта»).

Нас ждут солнце, песок, волны Днепра и баталии между сильнейшими командами по пляжному футболу нашей страны!

Вашему вниманию расписание матчей первого этапа Чемпионата Украины 2017:

Чемпионат Украины по пляжному футболу 2017. Первый этап.

м. Киев, "Гидропарк-Арена", 08-11.06.2017

ТУР ДЕНЬ АРЕНА МАТЧИ 1 8 июня (четверг) Киев, "Гидропарк-арена" Долобецкий остров, Гидропарк 17:00 Выбор - НФК "Ураган" (LIVE на XSPORT) 18:00 Артур Мьюзик - VIT 19:00 Альтернатива - Евроформат 2 9 июня (пятница) Киев, "Гидропарк-арена" Долобецкий остров, Гидропарк 17:00 НФК "Ураган" - Альтернатива 18:00 Гриффин - Артур Мьюзик (LIVE на XSPORT) 19:00 Евроформат - VIT 3 10 июня (суббота) Киев, "Гидропарк-арена" Долобецкий остров, Гидропарк 12:00 VIT - Альтернатива (LIVE на XSPORT) 13:00 Евроформат - Гриффин (на XSPORT о 15:00!) 14:00 Выбор - Артур Мьюзик 4 11 июня (воскресенье) Киев, "Гидропарк-арена" Долобецкий остров, Гидропарк 12:00 Артур Мьюзик - НФК "Ураган" (LIVE на XSPORT) 13:00 Выбор - Евроформат (LIVE на XSPORT) 14:00 Гриффин - VIT (LIVE на XSPORT)

Лев Галушко