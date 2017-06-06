Пилипчук покидает Корону

В завершившемся чемпионате Польши Корона из Кельце финишировала на пятой позиции. Последний тур Экстракласы состоялся в воскресенье, а уже во вторник Радио Кельце сообщило новость о грядущих кадровых изменениях в клубе. Вскоре эту же информацию подтвердил клуб в официальном коммюнике. Итак, Корону покидают семь футболистов: с пятью не будет продлевать закончившиеся контракты и двоих выставили на трансфер. В этом списке оказался и украинец Сергей Пилипчук, у которого тоже завершился срок действия соглашения.

Полузащитник перешел в Корону из луцкой Волыни четыре года назад. В завершившемся сезоне он провел в чемпионате Польши 25 матчей, в которых оформил три забитых мяча. Ранее футболист, которому осенью исполнится 33 года, выступал за ряд российских клубов, донецкий Металлург и харьковский УФК и Металлист.