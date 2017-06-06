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Пилипчук покидает Корону

Руководство «Короны» приняло решение не продлевать контракт к украинским хавбеком Сергеем Пилипчуком

  • 06.06.2017 17:47
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  • 1 комментария
Метки
korona-kielce.pl
© korona-kielce.pl
В завершившемся чемпионате Польши Корона из Кельце финишировала на пятой позиции. Последний тур Экстракласы состоялся в воскресенье, а уже во вторник Радио Кельце сообщило новость о грядущих кадровых изменениях в клубе. Вскоре эту же информацию подтвердил клуб в официальном коммюнике. Итак, Корону покидают семь футболистов: с пятью не будет продлевать закончившиеся контракты и двоих выставили на трансфер. В этом списке оказался и украинец Сергей Пилипчук, у которого тоже завершился срок действия соглашения.
 
Полузащитник перешел в Корону из луцкой Волыни четыре года назад. В завершившемся сезоне он провел в чемпионате Польши 25 матчей, в которых оформил три забитых мяча. Ранее футболист, которому осенью исполнится 33 года, выступал за ряд российских клубов, донецкий Металлург и харьковский УФК и Металлист.
 

Источник — zbirna.com

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