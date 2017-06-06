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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ротань согласовал условия контракта со Славией»

Полузащитник «Днепра» и сборной Украины переезжает в Чехию

  • 06.06.2017 17:31
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  • 1 комментария
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fcdnipro.ua. Руслан Ротань
© fcdnipro.ua. Руслан Ротань
Футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал о деталях грядущего перехода Руслана Ротаня в пражскую «Славию».
 
- У тренера «Славии» серьезная заинтересованность в квалифицированном игроке в опорную зону. У нас была пара вариантов игроков из Украины, и мы остановили свой выбор на Руслане Ротане. В «Славии» готовы сделать ставку на опыт и квалификацию 35-летнего Ротаня, который до сих пор продолжает активную карьеру в сборной Украины. Перед стартом нового сезона и выступлением «Славии» в Лиге чемпионов на Ротаня в команде очень рассчитывают. Поверьте, в Европе уже давно никто из тренеров не смотрит в паспорт футболистам — все решают квалификация и мастерство.
 
Руслан находится в отличной форме, и грех не воспользоваться его опытом и его желанием еще выступать на высоком уровне. Поэтому, в данный момент с ним согласованы условия контракта, который рассчитан на полтора года. Уже согласованы все детали контракта и с игроком, и между клубами. До 18 июня игрок пребывает в отпуске, затем появится в расположении клуба. Руслан пройдет обязательные медицинские тесты. И после этого состоится полноценное заключение контракта. В этом году «Славия» стала чемпионом Чехии. У клуба появились новые инвесторы из Китая, и есть большое желание вновь выиграть чемпионат Чехии. Есть еще и Кубок Чехии.
 
Также у «Славии» есть желание попасть в основную сетку Лиги чемпионов и пройти там как можно дольше. Так что «Славия» приглашает Руслана к себе исключительно как одного из лидеров коллектива. Они могли бы взять молодого и очень-очень перспективного исполнителя на эту позицию, но было бы необходимо время, чтобы вначале его просто «причесать», чтобы он хоть понял, куда попал и где находится. А необходимо давать результата уже сейчас. Ротаня же ничему учить не надо — он сам может научить кого угодно и чему угодно практически моментально, - уточнил Заховайло.
 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 06.06.2017 17:38
    +2
    Удачі, хоча Славії пробитися у груповий турнір практично не реально.
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