Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ротань согласовал условия контракта со Славией»

Футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал о деталях грядущего перехода Руслана Ротаня в пражскую «Славию».

- У тренера «Славии» серьезная заинтересованность в квалифицированном игроке в опорную зону. У нас была пара вариантов игроков из Украины, и мы остановили свой выбор на Руслане Ротане. В «Славии» готовы сделать ставку на опыт и квалификацию 35-летнего Ротаня, который до сих пор продолжает активную карьеру в сборной Украины. Перед стартом нового сезона и выступлением «Славии» в Лиге чемпионов на Ротаня в команде очень рассчитывают. Поверьте, в Европе уже давно никто из тренеров не смотрит в паспорт футболистам — все решают квалификация и мастерство.

Руслан находится в отличной форме, и грех не воспользоваться его опытом и его желанием еще выступать на высоком уровне. Поэтому, в данный момент с ним согласованы условия контракта, который рассчитан на полтора года. Уже согласованы все детали контракта и с игроком, и между клубами. До 18 июня игрок пребывает в отпуске, затем появится в расположении клуба. Руслан пройдет обязательные медицинские тесты. И после этого состоится полноценное заключение контракта. В этом году «Славия» стала чемпионом Чехии. У клуба появились новые инвесторы из Китая, и есть большое желание вновь выиграть чемпионат Чехии. Есть еще и Кубок Чехии.

Также у «Славии» есть желание попасть в основную сетку Лиги чемпионов и пройти там как можно дольше. Так что «Славия» приглашает Руслана к себе исключительно как одного из лидеров коллектива. Они могли бы взять молодого и очень-очень перспективного исполнителя на эту позицию, но было бы необходимо время, чтобы вначале его просто «причесать», чтобы он хоть понял, куда попал и где находится. А необходимо давать результата уже сейчас. Ротаня же ничему учить не надо — он сам может научить кого угодно и чему угодно практически моментально, - уточнил Заховайло.