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Патрис ЭВРА: «Не завершаю карьеру потому что надо кормить семью»

Защитник «Ювентуса» принял участие в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед»

  • 06.06.2017 17:22
  • 573 просмотров
  • 1 комментария
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В воскресенье Патрис Эвра вернулся на «Олд Траффорд» спустя три года после того как Луи ван Гал согласовал его переход в туринский «Ювентус».
 
36-летний француз принял участие в матче в честь Майкла Каррика и поделился впечатлениями с корреспондентом телеканала ITV после его завершения.
 
«Я надеюсь, что Майкл будет играть ещё много лет, ему, как и мне, нужно продолжать играть. Я не завершаю карьеру, потому что у меня всё ещё есть 24 брата и сестры, которых нужно кормить, так что мне нельзя останавливаться», - сказал Патрис, смеясь.
 
«Майкл Каррик всё ещё является важным игроком для «Манчестер Юнайтед». Я помню, что в этом году всегда, когда он играл, результат был положительным».
 
«Сегодня был прекрасный матч, и я хочу поблагодарить Майкла за то, что он собрал всех нас. У меня просто взрыв эмоций - я испытал невероятные ощущения, вернувшись в эту раздевалку, повидав Босса, болельщиков и этот стадион!».
 
«Это просто невероятно, за такие дни мы и благодарим бога! Я очень счастлив и хочу ещё раз сказать спасибо Майклу и всей его семье».
 

 

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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Комментарии
    Вольтрон
      Вольтрон, 06.06.2017 17:39
    -1
    Патрис ЭВРА: «Не завершаю карьеру потому что надо кормить семью» Еще С у к а один кормилец!! зажрались С В О Л О Ч И!!!! У меня зарплата 5 тис гр и двое детей ! А эти футболеры плачут что кормить нечем ! А миллионов что нехватает уже заработаных!!! Кому и нужно плакать так это нам простым Людишкам!!!!
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