Патрис ЭВРА: «Не завершаю карьеру потому что надо кормить семью»

В воскресенье Патрис Эвра вернулся на «Олд Траффорд» спустя три года после того как Луи ван Гал согласовал его переход в туринский «Ювентус».

36-летний француз принял участие в матче в честь Майкла Каррика и поделился впечатлениями с корреспондентом телеканала ITV после его завершения.

«Я надеюсь, что Майкл будет играть ещё много лет, ему, как и мне, нужно продолжать играть. Я не завершаю карьеру, потому что у меня всё ещё есть 24 брата и сестры, которых нужно кормить, так что мне нельзя останавливаться», - сказал Патрис, смеясь.

«Майкл Каррик всё ещё является важным игроком для «Манчестер Юнайтед». Я помню, что в этом году всегда, когда он играл, результат был положительным».

«Сегодня был прекрасный матч, и я хочу поблагодарить Майкла за то, что он собрал всех нас. У меня просто взрыв эмоций - я испытал невероятные ощущения, вернувшись в эту раздевалку, повидав Босса, болельщиков и этот стадион!».

«Это просто невероятно, за такие дни мы и благодарим бога! Я очень счастлив и хочу ещё раз сказать спасибо Майклу и всей его семье».