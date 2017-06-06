Yeniasir: Соболь переходит в Фенербахче

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Эдуард Соболь в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Фенербахче». Портал Yeniasir сообщает о том, что 22-летний футболист согласовал с турецким грандом условия личного контракта.
Ранее мы уже сообщали о том, что Соболь может перебраться в Турцию, однако на этой неделе «канарейки» сделали решающий шаг в трансфере Соболя. Пока что не известно, будет ли это аренда футболиста или полноценный контракт.
Напомним, что в нынешнем сезоне Соболь провел в «Заре» на правах аренды 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Источник — Sport.ua
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За караваєва абідна.
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