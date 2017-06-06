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Yeniasir: Соболь переходит в Фенербахче

Украинский защитник договорился с турецким клубом об условиях личного контракта

  • 06.06.2017 17:03
  • 1912 просмотров
  • 2 комментария
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УПЛ. Эдуард Соболь
© УПЛ. Эдуард Соболь
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Эдуард Соболь в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Фенербахче». Портал Yeniasir сообщает о том, что 22-летний футболист согласовал с турецким грандом условия личного контракта.
 
Ранее мы уже сообщали о том, что Соболь может перебраться в Турцию, однако на этой неделе «канарейки» сделали решающий шаг в трансфере Соболя. Пока что не известно, будет ли это аренда футболиста или полноценный контракт.
 
Напомним, что в нынешнем сезоне Соболь провел в «Заре» на правах аренды 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 06.06.2017 17:13
    +2
    Вроде и не плохой потенциал но он все таки деревянный. Для нынешнего шахтера не много не то!
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    Elblanko
      Elblanko, 06.06.2017 17:18
    +2
    Vadim Kuzmenko, 06.06.2017 17:13
    Вроде и не плохой потенциал но он все таки деревянный. Для нынешнего шахтера не много не то!
    Порівнюючи з ісмаілі, то воно так...
    За караваєва абідна.
    Ссылка
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