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ОФІЦІЙНО: Юрій Вірт - новий головний тренер Вереса

Екс-наставник рівненчан Володимир Мазяр не встиг повернутися з відпустки

  • 06.06.2017 16:14
  • 640 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Юрий Вирт
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Вирт
Юрія Вірта призначено головним тренером Народного Клубу «Верес». До цього він працював у клубі старшим тренером. Упродовж заключних восьми турів у Першій лізі саме Юрій Вірт керував діями команди. Під його керівництвом «червоно-чорні» тричі перемогли, тричі зіграли унічию і два рази поступилися та здобули бронзові медалі.
 
Юрію Вірту – 43 роки. До «Вереса» він працював у тренерських штабах донецького «Металурга» та кам’янської «Сталі». Як футболіст у складі донецького «Шахтаря» воротар Юрій Вірт тричі става чемпіоном України, грав у Лізі Чемпіонів, а також у збірній України.
 

Источник — ФК Верес

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Комментарии
    icebeer
    online
    icebeer, 06.06.2017 16:31
    0
    Мерзкое руководство Вереса.
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