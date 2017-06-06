ОФІЦІЙНО: Юрій Вірт - новий головний тренер Вереса

Юрія Вірта призначено головним тренером Народного Клубу «Верес». До цього він працював у клубі старшим тренером. Упродовж заключних восьми турів у Першій лізі саме Юрій Вірт керував діями команди. Під його керівництвом «червоно-чорні» тричі перемогли, тричі зіграли унічию і два рази поступилися та здобули бронзові медалі.

Юрію Вірту – 43 роки. До «Вереса» він працював у тренерських штабах донецького «Металурга» та кам’янської «Сталі». Як футболіст у складі донецького «Шахтаря» воротар Юрій Вірт тричі става чемпіоном України, грав у Лізі Чемпіонів, а також у збірній України.