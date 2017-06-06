Динамо отказывается играть в Мариуполе

Отказ прокомментировал вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.
- В связи с критическими публикациями в адрес «Динамо» в некоторых СМИ, хочу прокомментировать нашу позицию по предстоящим матчам сезона 2017/18 в Мариуполе. В данный момент мы считаем невозможным проведение игр нашего клуба в Мариуполе.
Причина - на сегодня ни с одной стороны – ни УПЛ с ФФУ, ни местных властей – не предоставлены не только минимальные гарантии, но даже общее видение подходов к обеспечению безопасности болельщиков и футболистов.
В таком серьезном вопросе мы не можем полагаться на «аргументы» уровня: ну как-то же первая лига играла, «Тернополь» с «Оболонью» приезжали...
Подчеркиваю: мы с радостью сыграем в Мариуполе, в этом прекрасном украинском городе. Но для этого у нас должна быть полная уверенность в безопасности болельщиков и футболистов. В данном случае речь идет о здоровье и, возможно, жизни людей.
Мы должны увидеть, что в Мариуполе ведется вся необходимая работа по обеспечению безопасности, а ФФУ и УПЛ всецело понимают возложенную на них ответственность. В этом случае наша позиция будет изменена.
Обращаюсь к коллегам и партнёрам - представителям СМИ: не нужно обвинять нас в «непатриотичности» или приводить в пример другие клубы. Болельщики и спортсмены «Динамо» своей 90-летней историей доказали свои патриотизм, смелость и любовь к Украине.
Источник — ФК Динамо Киев
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Это точно
Ни на одном стадионе в Украине никто не гарантирует безопасности для болельщиков. Проломить череп могут хоть на Олимпийском, хоть на Днепр-Арене. И какую работу силовые службы должны провести, которую представители ДК смогут увидеть??
Так мова йде не про вболівальників а футболістів
Нет-нет! Читаем выше:"Но для этого у нас должна быть полная уверенность в безопасности болельщиков и футболистов".
Вот как раз и болельщиками он прикрывается.
Не ну ни урод он разве после этого?
Ну это уже игра слов и понятий. Не нужно перекручивать. А на счет патриотизма? Если считать вышиванку патриотизмом то - ДА! Но если копнуть глубже, то я, за все время войны на востоке, ни разу не увидел и не услышал прямых высказываний руководства клуба о патриотизме.
не приехали
Молча потеряли три очка и идём дальше
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