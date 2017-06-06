Динамо отказывается играть в Мариуполе

Отказ прокомментировал вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.

- В связи с критическими публикациями в адрес «Динамо» в некоторых СМИ, хочу прокомментировать нашу позицию по предстоящим матчам сезона 2017/18 в Мариуполе. В данный момент мы считаем невозможным проведение игр нашего клуба в Мариуполе.

Причина - на сегодня ни с одной стороны – ни УПЛ с ФФУ, ни местных властей – не предоставлены не только минимальные гарантии, но даже общее видение подходов к обеспечению безопасности болельщиков и футболистов.

В таком серьезном вопросе мы не можем полагаться на «аргументы» уровня: ну как-то же первая лига играла, «Тернополь» с «Оболонью» приезжали...

Подчеркиваю: мы с радостью сыграем в Мариуполе, в этом прекрасном украинском городе. Но для этого у нас должна быть полная уверенность в безопасности болельщиков и футболистов. В данном случае речь идет о здоровье и, возможно, жизни людей.

Мы должны увидеть, что в Мариуполе ведется вся необходимая работа по обеспечению безопасности, а ФФУ и УПЛ всецело понимают возложенную на них ответственность. В этом случае наша позиция будет изменена.

Обращаюсь к коллегам и партнёрам - представителям СМИ: не нужно обвинять нас в «непатриотичности» или приводить в пример другие клубы. Болельщики и спортсмены «Динамо» своей 90-летней историей доказали свои патриотизм, смелость и любовь к Украине.