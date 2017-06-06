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Динамо отказывается играть в Мариуполе

Киевский клуб не хочет проводить свои матчи в Мариуполе

  • 06.06.2017 16:03
  • 1566 просмотров
  • 17 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Мадзяновский
© ФК Динамо Киев. Андрей Мадзяновский
Отказ прокомментировал вице-президент киевского «Динамо» Андрей Мадзяновский.
 
- В связи с критическими публикациями в адрес «Динамо» в некоторых СМИ, хочу прокомментировать нашу позицию по предстоящим матчам сезона 2017/18 в Мариуполе. В данный момент мы считаем невозможным проведение игр нашего клуба в Мариуполе.  
 
Причина - на сегодня ни с одной стороны – ни УПЛ с ФФУ, ни местных властей – не предоставлены не только минимальные гарантии, но даже общее видение подходов к обеспечению безопасности болельщиков и футболистов. 
 
В таком серьезном вопросе мы не можем полагаться на «аргументы» уровня: ну как-то же первая лига играла, «Тернополь» с «Оболонью» приезжали... 
 
Подчеркиваю: мы с радостью сыграем в Мариуполе, в этом прекрасном украинском городе. Но для этого у нас должна быть полная уверенность в безопасности болельщиков и футболистов. В данном случае речь идет о здоровье и, возможно, жизни людей. 
 
Мы должны увидеть, что в Мариуполе ведется вся необходимая работа по обеспечению безопасности, а ФФУ и УПЛ всецело понимают возложенную на них ответственность. В этом случае наша позиция будет изменена.
 
Обращаюсь к коллегам и партнёрам - представителям СМИ: не нужно обвинять нас в «непатриотичности» или приводить в пример другие клубы. Болельщики и спортсмены «Динамо» своей 90-летней историей доказали свои патриотизм, смелость и любовь к Украине.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    rokkino
    rokkino, 06.06.2017 16:07
    -3
    Вот же уроды.Ну не умеют честно играть некогда великий клуб.Ссыкуны
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    rokkino
    rokkino, 06.06.2017 16:08
    -3
    можете хоть все свои игры на домашнем стадионе проводить,все равно будете вторыми и третими
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    SNikolay2012
      SNikolay2012, 06.06.2017 16:09
    +7
    Поезжай в Мариуполь,посмотри,что не устраивает,что надо изменить конкретно для динамовцев,а нет-так на нет и суда нет.
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    digital_summer
      digital_summer, 06.06.2017 16:11
    +5
    Ни на одном стадионе в Украине никто не гарантирует безопасности для болельщиков. Проломить череп могут хоть на Олимпийском, хоть на Днепр-Арене. И какую работу силовые службы должны провести, которую представители ДК смогут увидеть??
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    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 06.06.2017 16:12
    -3
    rokkino, 06.06.2017 16:08
    можете хоть все свои игры на домашнем стадионе проводить,все равно будете вторыми и третими
    ____________________________________________________
    Это точно
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 06.06.2017 16:21
    +3
    digital_summer, 06.06.2017 16:11
    Ни на одном стадионе в Украине никто не гарантирует безопасности для болельщиков. Проломить череп могут хоть на Олимпийском, хоть на Днепр-Арене. И какую работу силовые службы должны провести, которую представители ДК смогут увидеть??
    Так мова йде не про вболівальників а футболістів
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    sokker
    sokker, 06.06.2017 16:23
    -1
    «Болельщики и спортсмены «Динамо» своей 90-летней историей доказали свои патриотизм, смелость и любовь к Украине.» - Даааа? Если точнеее, то из 90 лет существования клуб доказывал любовь к Украине 26 лет, а первые 64 года доказывал любовь к СССР.
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    tolmak08
      tolmak08, 06.06.2017 16:24
    +1
    Не приезжают-техническое поражение!!! Разве не это предусмотренно регламентом? А если заставят Мариупольцев играть на нейтральном поле,то и ответную Динамо пусть тоже играет на нетральном. Так будет честно и справедливо по отношению к дебютантам!!!
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    Aratt
    online
      Aratt, 06.06.2017 16:25
    +2
    vitaha33, 06.06.2017 16:21
    digital_summer, 06.06.2017 16:11
    Ни на одном стадионе в Украине никто не гарантирует безопасности для болельщиков. Проломить череп могут хоть на Олимпийском, хоть на Днепр-Арене. И какую работу силовые службы должны провести, которую представители ДК смогут увидеть??

    Так мова йде не про вболівальників а футболістів
    _________________________________________________
    Нет-нет! Читаем выше:"Но для этого у нас должна быть полная уверенность в безопасности болельщиков и футболистов".
    Вот как раз и болельщиками он прикрывается.
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    Житель Донбасса
    online
      Житель Донбасса, 06.06.2017 16:27
    +1
    Главное океан эльзы (куда пришло на много больше народу, чем будет на динамо) не ссыт приехать в Мариуполь как и многие другие украинские артисты. А этот вечно против чего-то. В Мариуполе вообще будет шабаш из певцов летом на пляже, фестиваль какой-то, а эти ....
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    icebeer
    online
    icebeer, 06.06.2017 16:27
    -1
    "В таком серьезном вопросе мы не можем полагаться на «аргументы» уровня: ну как-то же первая лига играла, «Тернополь» с «Оболонью» приезжали... "
    Не ну ни урод он разве после этого?
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    Aratt
    online
      Aratt, 06.06.2017 16:28
    0
    sokker, 06.06.2017 16:23
    «Болельщики и спортсмены «Динамо» своей 90-летней историей доказали свои патриотизм, смелость и любовь к Украине.» - Даааа? Если точнеее, то из 90 лет существования клуб доказывал любовь к Украине 26 лет, а первые 64 года доказывал любовь к СССР.
    ____________________________________________
    Ну это уже игра слов и понятий. Не нужно перекручивать. А на счет патриотизма? Если считать вышиванку патриотизмом то - ДА! Но если копнуть глубже, то я, за все время войны на востоке, ни разу не увидел и не услышал прямых высказываний руководства клуба о патриотизме.
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    And_er_son
    online
      And_er_son, 06.06.2017 16:32
    0
    Хоть будем знать кто в Динамо работает, при всем уважении, решать можно или нельзя играть в Мариуполе, должны футбольные чиновники совместно с местными властями. Скажут играем - значит играем. К чему этот детский сад. Отказываются - тех. поражение.
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    DangerPanda
    online
      DangerPanda, 06.06.2017 16:34
    -1
    Ну тоді дайте їм технічну поразку і нехай не вимахуються!
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 06.06.2017 16:36
    +1
    истерикой моторыл и прочих бурятов,удовлетворен...нех тут шастать
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 06.06.2017 16:37
    0
    истерикой моторыл и прочих бурятов,удовлетворен...нех тут шастать
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    nikzae1972
    online
      nikzae1972, 06.06.2017 16:39
    0
    К чему весь этот трёп ?
    не приехали
    Молча потеряли три очка и идём дальше
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