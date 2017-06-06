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Стефано Пиоли возглавил Фиорентину

Экс-наставник «Интера» будет работать во Флоренции

  • 06.06.2017 15:59
  • 159 просмотров
  • 1 комментария
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Стефано Пиоли возглавил Фиорентину
Весной этого года руководство «Интера» уволило Стефано Пиоли. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты миланского клуба. Однако специалист не остался без работы на длительный срок. Пиоли сегодня возглавил «Фиорентину». Об этом сообщает официальный сайт «фиалок».
 
Стоит отметить, что 51-летний Стефано подписал контракт до 2019-го года. Соглашение также имеет опцию продления на один сезон.
 

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Комментарии
    Димка Штанько
    online
      Димка Штанько, 06.06.2017 16:29
    0
    Шило на мыло гоняют туда-сюда в Италии - Монтелла, Пиолли, Синиша Михайлович продолжается.
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