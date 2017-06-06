Стефано Пиоли возглавил Фиорентину

Весной этого года руководство «Интера» уволило Стефано Пиоли. Причиной тому стали неудовлетворительные результаты миланского клуба. Однако специалист не остался без работы на длительный срок. Пиоли сегодня возглавил «Фиорентину». Об этом сообщает официальный сайт «фиалок».

Стоит отметить, что 51-летний Стефано подписал контракт до 2019-го года. Соглашение также имеет опцию продления на один сезон.