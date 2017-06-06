Лучано СПАЛЛЕТТИ: «С Интером все согласовано»

Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подтвердил, что в ближайшее время возглавит «Интер».
- Все согласовано. Мы пожали руки. Так как мы люди старой закалки, мы договариваемся, пожав друг другу руки. Я рад снова работать с Сабатини. Теперь нам нужно организовать пресс-конференцию, после чего будут решены и остальные необходимые вопросы.
Источник — Sport.ua
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