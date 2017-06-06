Десна планувала в УПЛ грати на Оболонь-Арені

Представник Атестаційного підрозділу Сергій Задіран пояснив, чому питання стадіону не було основним у прийнятті рішення про атестацію «Вереса» та «Десни».

— По стадіонах у обох клубів однакова ситуація. «Верес» заявив стадіон поза рідним містом, а й у «Десни» в документах на атестацію вказана «Оболонь-Арена». У питанні стадіону ми пішли назустріч обом клубам. Проблеми «Десни» з атестатом - виключно в тому, що клуб надав нереалістичну фінансову звітність, яка не може гарантувати його безперервну участь в Прем'єр-лізі. Клуб ПЛ не може існувати на кілька десятків тисяч євро в рік і маючи в штаті 7 співробітників. Керівництво «Десни» чудово знало про проблему, але не знайшло можливим виправити ситуацію. Мені дуже шкода симпатичну команду та її вболівальників, яких підвів менеджмент власного клубу.