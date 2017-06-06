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Десна планувала в УПЛ грати на Оболонь-Арені

На домашньої арені чернігівців триває реконструкція

  • 06.06.2017 15:05
  • 658 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Десна
© ФК Десна

Представник Атестаційного підрозділу Сергій Задіран пояснив, чому питання стадіону не було основним у прийнятті рішення про атестацію «Вереса» та «Десни».

— По стадіонах у обох клубів однакова ситуація. «Верес» заявив стадіон поза рідним містом, а й у «Десни» в документах на атестацію вказана «Оболонь-Арена». У питанні стадіону ми пішли назустріч обом клубам. Проблеми «Десни» з атестатом - виключно в тому, що клуб надав нереалістичну фінансову звітність, яка не може гарантувати його безперервну участь в Прем'єр-лізі. Клуб ПЛ не може існувати на кілька десятків тисяч євро в рік і маючи в штаті 7 співробітників. Керівництво «Десни» чудово знало про проблему, але не знайшло можливим виправити ситуацію. Мені дуже шкода симпатичну команду та її вболівальників, яких підвів менеджмент власного клубу. 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Игорь Шевченко
      Игорь Шевченко, 06.06.2017 15:51
    +2
    "Мені дуже шкода симпатичну команду "
    Мне очень жаль наше ущербное УПЛ и ФФУ,можете уже ничего не объяснять ,не отмоетесь.
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    lotusrt
    online
      lotusrt, 06.06.2017 16:33
    0
    Эээх, кого это теперь волнует?
    Но всё равно, ДЕСНААА ЧЕРНІГІВ! МИ З ТОБОЮ!
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    DangerPanda
    online
      DangerPanda, 06.06.2017 16:36
    0
    На жаль, ситуація з Десною лише підтвердила, що все в українському футболі вирішує корупція
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