Ветеранская сборная Украины по футболу провела международный товарищеский матч против команды Израиля в Умани. Победу команде Анатолия Демьяненко принесли результативные удары Сергея Нагорняка и Андрея Воробья, который записал на свой счет дубль.
Украина - Израиль - 3:1
Голы: Сергей Нагорняк, Андрей Воробей (2) - Моми Нистель.
Источник — Sport.ua
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