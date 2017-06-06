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Сборная Украины среди ветеранов переиграла Израиль

В Умани встретились легендарные футболисты сборных Украины и Израиля

  • 06.06.2017 14:56
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Владимир Раснер
© Владимир Раснер
Ветеранская сборная Украины по футболу провела международный товарищеский матч против команды Израиля в Умани. Победу команде Анатолия Демьяненко принесли результативные удары Сергея Нагорняка и Андрея Воробья, который записал на свой счет дубль.
 
Украина - Израиль - 3:1
Голы: Сергей Нагорняк, Андрей Воробей (2) - Моми Нистель.


 

Источник — Sport.ua

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