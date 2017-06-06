Экс-тренер Аякса Петер Бос возглавил дортмундскую Боруссию

53-летний голландский специалист Петер Бос назначен главным тренером дортмундской «Боруссии».
Контракт Боса с немецким клубом рассчитан на два года. Ранее Бос возглавлял амстердамский «Аякс», с которым в минувшем сезоне дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2).
С предыдущим наставником Томасом Тухелем «Боруссия» расторгла контракт в конце мая.
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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