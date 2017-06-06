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Вірні збірній едут в Тампере

В Финляндии команду Андрея Шевченко поддержат более 400 болельщиков

  • 06.06.2017 14:28
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europlan-online.de
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3200 километров, 4 страны Европейского союза, 4 дня благодаря премиум-спонсору Национальной сборной команды Украины по футболу компании «Перша приватна броварня» более 400 болельщиков фан-движения «Вірні збірній» отправляются в финский Тампере, чтобы 11 июня на стадионе «Ратина» поддержать наших футболистов в игре против Финляндии.

Выезд фанатов запланирован на 9 июня из Львова. Уже утром в день матча, 11 июня, украинские болельщики развернут масштабную программу активностей в Тампере.

Сначала в 11:00 в спорт-баре Passion по адресу Tullikamarin aukio, 1 откроется украинское фан-посольство, которое будет обеспечивать поддержку наших фанов по всем организационным и правовым вопросам в день матча. Горячая линия посольства: +380 50 309 16 16.

В 15:00 на местном стадионе Pyynikki (Kisakentänkatu, 25 Tampere) состоится фан-матч Финляндия-Украина. Чтобы стать участником украинской команды фанов в этой игре, достаточно отправить заявку на электронный адрес: fanembassy@virni.com.ua. Напомним, что в марте этого года в Загребе перед матчем сборных Хорватии и Украины состоялась игра между болельщиками обеих команд, тогда наша фан-сборная уступила хорватским фанатам со счетом 8:6. В Тампере украинские болельщики имеют возможность улучшить свой предыдущий результат.

Хорошей традицией для участников фан-движения «Вірні збірній» является передача благотворительной помощи детям в городах, где украинская сборная играет на выезде. В Хорватии наши болельщики совместно с премиум-спонсором Национальной сборной команды Украины по футболу компанией «Перша приватна броварня» подарили воспитанникам детского дома Kuca Sv.Terezije od Halog Isusa za nezbrinutu djecu планшеты и футболки.

В Тампере подопечные детского дома SOS Village Tampere посетят товарищеский матч, в перерыве которого украинские фаны передадут им гостинцы и подарки от всех участников фан-движения «Вірні збірній». Каждый, кто хочет присоединиться к этой благотворительной акции, может приносить свои подарки на стадион Pyynikki 11 июня с 14:30 до 15:30.

Главное событие дня матч Финляндия-Украина начнется на стадионе «Ратина» (Ratinan rantatie 1, Tampere) в 19:00. Вход на стадион для украинских болельщиков будет открыт с 17:30. Желто-голубые сектора: D3-D4. На этот раз украинские фанаты отправятся на стадион организовано фан-маршем от фан-посольства в 17:30.

А после игры в 21:30 в клубе TELAKKA в самом центре Тампере (Tullikamarin aukio 3, http://telakka.eu) начнется зажигательная украинская вечеринка с участием DJ Юрия Гуржи. Вход свободный.

Дополнительная полезная информация.

#вірні_збірній, #virni_zbirniy

«Вірні збірній»   украинское фан-движение, созданное по инициативе нового премиум-спонсора Национальной сборной команды Украины по футболу компании «Перша приватна броварня» и поддержке Федерации футбола Украины. Его цель создать настоящую сборную болельщиков, которая будет поддерживать наших игроков независимо от результата конкретного матча и покажет, что украинцы умеют болеть красиво и от всего сердца.

«Перша приватна броварня» премиум-спонсор Национальной сборной команды Украины по футболу. Это четвертая по объему производства и долей рынка пивоваренная компания в Украине. Всего в течение 2016 года компания изготовила 1,85 млн гл пива и кваса. Несмотря на падение пивного рынка Украины за прошлый год примерно на 7,4% (по отношению к 2015 году), рыночная доля «Першої приватної броварні» по состоянию на декабрь 2016 г. составила 14,95% по сравнению с 11% по состоянию на этот же месяц 2015 г. 

Источник — Sport.ua

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