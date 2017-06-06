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ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Кучук покинул Сталь

Клуб и тренер приняли решение не продлевать контракт

  • 06.06.2017 14:21
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  • 2 комментария
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ФК Сталь. Леонид Кучук
© ФК Сталь. Леонид Кучук

После окончания сезона руководство ПФК «Сталь» и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт.

В чемпионате Украины сезона 2016/2017 «Сталь» заняла итоговое 8-е место.

Ранее сообщалось, что Кучук достиг договоренности с российским «Ростовом», с которым подпишет двухлетний контракт.

Источник — ФК Сталь Каменское

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