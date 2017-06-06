ОФИЦИАЛЬНО: Леонид Кучук покинул Сталь

После окончания сезона руководство ПФК «Сталь» и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт.
В чемпионате Украины сезона 2016/2017 «Сталь» заняла итоговое 8-е место.
Ранее сообщалось, что Кучук достиг договоренности с российским «Ростовом», с которым подпишет двухлетний контракт.
Источник — ФК Сталь Каменское
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