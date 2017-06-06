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Зенит подписал защитника Ростова Терентьева

Воспитанник питерского клуба возвращается в родные пенаты

  • 06.06.2017 14:12
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ФК Зенит. Денис Терентьев
© ФК Зенит. Денис Терентьев

«Зенит» подписал 24-летнего защитника «Ростова» Дениса Терентьева. Соглашение с воспитанником Академии «Зенита» рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.

Футболом начал заниматься в школе «Смена», которая впоследствии стала Академией сине-бело-голубых. В 2010 году крайний защитник дебютировал в «Зените»-м и стал бронзовым призером молодежного первенства. В мае 2012 года провел первый матч за основной состав сине-бело-голубых.

С 2012 по 2014 год на правах аренды выступал за «Томь», а затем вернулся в Петербург и отыграл полсезона за «Зенит»-2.

В начале 2015 года вернулся в «Томь», а спустя полгода перешел в «Ростов» и в составе дончан стал серебряным призером чемпионата России.

Источник — ФК Зенит

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