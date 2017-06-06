Девушки будут встречать гостей в VIP-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях, например, если какой-нибудь шейх не сможет сам найти туалет.

В российских соцсетях появилась вакансия хостес для работы с VIP-гостями матчей в Петербурге на Кубке Конфедераций. Желающим выдвинуты необычные требования: девушки должны быть старше 21-го года, иметь 40-42 размер одежды и как минимум третий размер груди.

Девушки будут встречать гостей в VIP-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях, например, если какой-нибудь шейх не сможет сам найти туалет.

В вакансии отмечается, что девушкам желательно знать английский язык, но это необязательное условие.





