Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

На Кубок Конфедераций нанимают девушек с 3-м размером груди

В России ищут талантливых сотрудниц для помощи в работе на Кубке Конфедераций

  • 06.06.2017 14:05
  • 1107 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Instagram
© Instagram
Девушки будут встречать гостей в VIP-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях, например, если какой-нибудь шейх не сможет сам найти туалет.
 
В российских соцсетях появилась вакансия хостес для работы с VIP-гостями матчей в Петербурге на Кубке Конфедераций. Желающим выдвинуты необычные требования: девушки должны быть старше 21-го года, иметь 40-42 размер одежды и как минимум третий размер груди.
 
Девушки будут встречать гостей в VIP-ложах, раздавать подарки и помогать им в сложных ситуациях, например, если какой-нибудь шейх не сможет сам найти туалет.
 
В вакансии отмечается, что девушкам желательно знать английский язык, но это необязательное условие.


 

Источник — Р-Спорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.