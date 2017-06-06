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Гуцуляк продовжив контракт з Карпатами

Новий контракт футболіста дійсний до 2022-го року

  • 06.06.2017 13:52
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ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк
© ФК Карпаты. Алексей Гуцуляк

Форвард «Карпат» Олексій Гуцуляк продовжив контракт із клубом на п’ять років. Таким чином, вихованець зелено-білої Академії виступатиме у Львові, щонайменше, до 2022 року.

Олексій дебютував за першу команду у юному віці, після чого спробував свої сили в іспанському «Вільярреалі». Однак, через бажання мати більше ігрової практики та допомогти рідному клубу, Гуцуляк повернувся в розташування «Карпат» під час зимових зборів в Туреччині.

Нападник доволі швидко повернув собі місце в основі і забив три м’ячі у весняній частині чемпіонату. Цікаво, що два голи у ворота луцької «Волині» стали переможними для «Карпат».

Источник — ФК Карпаты

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