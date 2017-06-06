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ОФИЦИАЛЬНО: Сеад Колашинац стал игроком Арсенала

Левый защитник «Шальке» продолжит карьеру в английском клубе

  • 06.06.2017 13:34
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ФК Арсенал Лондон. Сеад Колашинац
© ФК Арсенал Лондон. Сеад Колашинац

«Арсенал» объявил о трансфере 23-летнего левого защитника «Шальке» Сеада Колашинаца.

Футболист перешел в лондонский клуб на правах свободного агента, подписав долгосрочный контракт, сроки которого не разглашаются.

В минувшем сезоне Колашинац провел за «Шальке» 36 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 9 голевых передач.

Источник — ФК Арсенал Лондон

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