Игорь СУРКИС: «Трансферы будут зависеть от пожеланий Хацкевича»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о трансферных планах на летнее межсезонье.

- Была ли у вас встреча с Александром Хацкевичем о том, на кого из арендованных игроков он будет рассчитывать?

- Да, мы разговаривали с Александром Николаевичем. Он берет на тренировочный сбор Сергея Мякушко, Дмитрия Хлебаса и Артема Кравца, также ждем возвращения Юнеса Беланда, если по нему не будет никаких предложений. То же самое касается и Дьемерси Мбокани, поскольку у него еще год действует контракт с «Динамо».

- Будут ли какие-то приобретения во время летнего трансферного окна? Возможно, кто-то из иностранцев...

- По ходу сборов будем смотреть. Все будет зависеть от пожеланий Александра Хацкевича.

- Новым селекционером клуба стал Огнен Вукоевич. Возможно, будет подписан кто-то с Балкан?

- Огнен предложил целую концепцию, по которой он будет отслеживать балканские страны. Мне его идеи очень понравились, поэтому мы подписали с ним контракт на четыре года.

Также Игорь Суркис рассказал, что будет не против возвращения в «Динамо» полузащитника Олега Гусева.