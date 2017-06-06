Игорь СУРКИС: «Трансферы будут зависеть от пожеланий Хацкевича»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о трансферных планах на летнее межсезонье.
- Была ли у вас встреча с Александром Хацкевичем о том, на кого из арендованных игроков он будет рассчитывать?
- Да, мы разговаривали с Александром Николаевичем. Он берет на тренировочный сбор Сергея Мякушко, Дмитрия Хлебаса и Артема Кравца, также ждем возвращения Юнеса Беланда, если по нему не будет никаких предложений. То же самое касается и Дьемерси Мбокани, поскольку у него еще год действует контракт с «Динамо».
- Будут ли какие-то приобретения во время летнего трансферного окна? Возможно, кто-то из иностранцев...
- По ходу сборов будем смотреть. Все будет зависеть от пожеланий Александра Хацкевича.
- Новым селекционером клуба стал Огнен Вукоевич. Возможно, будет подписан кто-то с Балкан?
- Огнен предложил целую концепцию, по которой он будет отслеживать балканские страны. Мне его идеи очень понравились, поэтому мы подписали с ним контракт на четыре года.
Также Игорь Суркис рассказал, что будет не против возвращения в «Динамо» полузащитника Олега Гусева.
Источник — ФК Динамо Киев
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