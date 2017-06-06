«Чудова інфраструктура, приємні спогади та сильні суперники»

Наставники збірних-учасниць XIV турніру пам'яті Валерія Лобановського, півфінальні матчі якого відбудуться у вівторок, 6 червня – про цілі та завдання своїх команд на турнірі.



Черговий Меморіал легендарного тренера, у якому разом із молодіжною збірною командою України (U-21) візьмуть участь «молодіжки» Чорногорії, Фінляндії та Словенії, стартує 6 червня матчем між фінами та словенцями. Кількома година пізніше за путівку до фіналу посперечаються команди України та Чорногорії.



Головний тренер балканської збірної Мояш Радоньїч зізнався, що високо оцінює «синьо-жовтих», а також ретельно підготувався до зустрічі з Україною. «Ми дуже високо оцінюємо нашого першого суперника - збірну України. За поколінням українських гравців 1996 року народження, ми мали можливість спостерігати під час еліт-раунду ЧЄ-2015, який проходив в Боснії, коли збірна Україна потрапила до однієї групи з Чорногорією та показала дуже якісну гру. Наш тренерський штаб дивився товариський матч України з Туреччиною. Ми дуже раді тому, що нас вже не вперше запрошують на цей турнір, оскільки це змагання високого рівня».



Хорошу організацію та високий рівень змагань відзначали наставники усіх збірних, а для головного тренера словенської «молодіжки» - Пріможа Гліхи – це далеко не перший візит до України. «Я був тут багато разів. Востаннє – два роки тому, коли ми святкували перемогу на турнірі, зігравши спочатку з Грецією 3:0, потім з Україною - 1:1. Це - чудові спогади. Я виступав в Україні і як гравець, близько 20 років тому, і в мене приємні спогади про вашу країну. У нас - нове покоління, і ми намагаємося робити добрі речі, адже якщо ви граєте лише другий матч із невеликими складнощами, це нормально. Гарно грати, бути щасливими, насолоджуватися грою - це найбільш важливі речі».



Як зізнався головний тренер молодіжної збірної Фінляндії Томмі Каутонен, це його перший візит до України, але враження від знайомства з Києвом лише позитивні. «Дуже приємно тут бути разом із моєю командою, - відзначив Каутонен. - Очікую на гарний турнір, якісну інфраструктуру, дуже теплу погоду і, звичайно, хороші міжнародні матчі. Звичайно, ми хотіли б і здобути перемогу у турнірі».