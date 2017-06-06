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Юрист: «Олімпік можуть дискваліфікувати із Ліги Європи»

Маркіян Ключковський вважає, що є великий ризик недопуску українського клубу до єврокубків

  • 06.06.2017 12:53
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dynamo.kiev.ua. Маркиян Ключковский
© dynamo.kiev.ua. Маркиян Ключковский

Донецький «Олімпік» може бути не допущений до наступного розіграшу Ліги Європи, вважає юрист Маркіян Ключковський. Українському клубу можуть завадити незакриті справи щодо участі його гравців у договірних матчах.

«Ризик отримати дискваліфікацію великий, бо звинувачення дуже серйозні, - сказав юрист Маркіян Ключковський, - Коли клуб подає заявку на участь в євротурнірі, то повинен заповнити форму із зазначенням, що його гравці не фігурують у договірних матчах. У цьому пункті «Олімпік» змушений буде вказати про останні резонансні справи. І на підставі цієї заявки УЄФА має вирішити, чи допустити команду до Ліги Європи. УЕФА не повинно відсторонювати клуб до встановлення вини його футболістів, але буває по-різному. Цей орган може відсторонити клуб на час розслідування, а це значить, що «Олімпік» попрощається з єврокубками ще до їх початку. Якщо «Олімпік» не допустять до змагань, то його місце займе команда, яка займе шосте місце в чемпіонаті України, себто  «Чорноморець».

Источник — Експрес

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