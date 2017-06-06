Дмитрий Леонов покинул Александрию

Полузащитник вышедшей в Лигу Европы «Александрии» Дмитрий Леонов заявил о своем прощании с клубом.

- Мой контракт истек 31 мая, - рассказал 28-летний игрок. - Встретились с главным тренером, он сказал, что не может гарантировать мне места в основе, если найдет нового игрока.

Решил не ждать у моря погоды и заняться поиском нового места трудоустройства. Мне очень жаль покидать город, подаривший мне столько ярких эмоций, но такова футбольная жизнь…

В любом случае выражаю благодарность всем, кто связан с «Александрией», в которой останется частичка моего сердца.

Напомним, что в минувшем сезоне Леонов появлялся на поле в официальных матчах 19 раз.

Михаил СПИВАКОВСКИЙ