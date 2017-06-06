Дмитрий Леонов покинул Александрию

Полузащитник вышедшей в Лигу Европы «Александрии» Дмитрий Леонов заявил о своем прощании с клубом.
- Мой контракт истек 31 мая, - рассказал 28-летний игрок. - Встретились с главным тренером, он сказал, что не может гарантировать мне места в основе, если найдет нового игрока.
Решил не ждать у моря погоды и заняться поиском нового места трудоустройства. Мне очень жаль покидать город, подаривший мне столько ярких эмоций, но такова футбольная жизнь…
В любом случае выражаю благодарность всем, кто связан с «Александрией», в которой останется частичка моего сердца.
Напомним, что в минувшем сезоне Леонов появлялся на поле в официальных матчах 19 раз.
Михаил СПИВАКОВСКИЙ
Источник — Спорт-Экспресс в Украине
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