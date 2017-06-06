И. СУРКИС: «Блохин ожиданий фанатов не оправдал, Ребров их превзошел»

В конце прошлой недели президент «Динамо» Игорь Суркис, не откладывая назначение преемника Сергея Реброва в долгий ящик, подписал двухлетний контракт с Александром Хацкевичем - экс-полузащитником звездного состава времен Лобановского, работавшим в разные годы со второй и молодежной командой клуба, позже возглавлявшим белорусскую сборную и помогавшим Мирону Маркевичу в украинской.



- Три года назад Олег Блохин уходил из «Динамо», критикуемый болельщиками и прессой, при семиочковом отставании от «Шахтера». Сергей Ребров закончил последний сезон во главе «Динамо», отпустив горняков на 13 очков вперед, однако и журналисты, и публика о его отставке высказываются с сожалением. Вас это не удивляет?

- Ничуть. Будем называть вещи своими именами: для своего тогдашнего возраста и опыта не работавший прежде самостоятельно на серьезном уровне Сергей Станиславович выдал действительно уникальный результат. Два долгожданных чемпионства подряд, два Кубка Украины, Суперкубок…



Не то чтобы я не верил в возможность такого успеха - иначе и не отважился бы доверить Реброву команду, переживавшую непростые времена. Но мало кто ожидал, что эти достижения придут так скоро.



Олег Владимирович, как вы помните, приходил в «Динамо» не просто тренером - мессией. Блохин ассоциировался с чемпионатом мира 2006 года в Германии, куда руководимая им сборная попала с первого места в отборочной группе, а там - пробилась в четвертьфинал! Это казалось настоящим волшебством, поэтому от его назначения в клуб, где он блистал когда-то как игрок, болельщики ожидали если не чуда, то немедленного прогресса.



Ждал этого и я. Но не только потому, что был очарован харизмой Блохина: всякий раз, назначая главного тренера, надеюсь, что с ним команда добьется большего, чем с тем, кто был прежде у руля. Однако несбывшиеся ожидания - обычная практика. Возьмите Хосепа Гвардьолу: в «МанСити» его приглашали, чтобы он выиграл все на свете. А в результате - он проиграл «Монако», который собран не из звезд, а в основном из своих воспитанников.



Вышло так, что Блохин надежд болельщиков не оправдал, а Ребров - напротив, надежды эти превзошел. Вот почему люди так сожалеют о его уходе из команды. Я сожалею вместе со всеми - и, буду откровенен, если бы заметил, что Сергей Станиславович уверен в своем желании взять паузу не на сто процентов, сделал бы все, чтобы его удержать. Не случайно сказал, комментируя три года его работы, что по десятибалльной шкале поставил бы ему все десять баллов.



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- Тем не менее, он решил уйти…

- Тут следует вновь подчеркнуть, что не я воздержался от предложения нового контракта - Ребров дал понять: после трех лет напряженной работы нужна перезагрузка. Тренер прямо сказал, что не чувствует больше былого драйва и мотивации - и я был вынужден принять его аргументы.



- А верно ли, что Ребров несколько раз просил вас в ходе сезона об отставке? В частности - после внезапного поражения в Кропивницком.

- Это случилось всего лишь однажды - после игры, о которой вы только что упомянули. Сергей Станиславович позвонил и признался, что тяжело переживает этот проигрыш и огромное отставание от «Шахтера». Дал понять, что если его уход способен хоть что-то изменить, он готов написать заявление. Но я убедил его остаться. Сказал: создавай новую команду, вводи молодежь, экспериментируй. Пусть к следующему чемпионату «Динамо» будет готово снова бороться за чемпионство.



Еще перед зимним перерывом мы реально оценивали положение дел в золотой гонке. Не могли сказать об этом прямо болельщикам, но понимали, что чемпионство от нас в этом сезоне уже ускользнуло. Отыграть дюжину очков можно у посредственного соперника - если он оказался на вершине благодаря стечению обстоятельств и на определенном этапе обязательно сдуется. Но «Шахтер» - действительно сильная команда. И мы решили: надо не посыпать голову пеплом, а работать над будущим.



- Ребров перешел на игру в три центральных защитника, дал больше свободы в атаке Андрею Ярмоленко и Денису Гармашу, внес точечные коррективы в состав - и вот уже заговорили о том, что в борьбе за золотые медали не все так однозначно…

- Мы одержали несколько побед с крупным счетом, но вряд ли это повышало наши шансы в чемпионате. Вот в Кубке, где предстоял финальная встреча с «Шахтером», перспективы выглядели оптимистичными. И тут Ребров, готовясь к этой игре, совершил, с моей точки зрения, большую ошибку, передернув состав во встрече с «Олимпиком». Лично мне было неприятно, что в юбилейный год, да еще и в день рождения клуба, мы проиграли такому сопернику!



Этого, считаю, нельзя было допустить! Ведь есть же клубное имя, история! Можно было бы сказать, что готовили команду к финалу, и поэтому внесли коррективы в состав. Но оправдания эти работают, когда ты в итоге добиваешься цели, ради которой идешь на риск. Когда же не добиваешься - слова остаются всего лишь словами.



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- А если брать сезон в целом - что после двух чемпионств у Реброва и его команды пошло не так?

- Я понимал: не может команда все время выигрывать, за взлетами неизменно приходят падения. И временами - очень болезненные. Но даже сознавая все это, не ожидал, что с введением в состав молодежи мы так отстанем от «Шахтера» в турнирной таблице. Мог допустить, что борьба обострится, и это лишь прибавит соперничеству двух сильнейших команд интриги. Однако представить, что гандикап составит двенадцать, тринадцать, а в какой-то момент шестнадцать очков, не мог!



Главный сбой, впрочем, случился не под занавес сезона - в осенней части чемпионата. Проигрыш на своем поле «Ворскле», «Заре» в компенсированные арбитром минуты… А гол Евгения Хачериди в игре с «Черноморцем» в свои ворота, в результате которого мы сыграли вничью! Кто-то говорил, что это было случайно - но случайностей-то в футболе не бывает!



Провала я не ожидал. Игра вселяла оптимизм: да, вылетели из Лиги чемпионов, однако и там не смотрелись мальчиками для битья. Взять встречу с «Бешикташем», где Ярмоленко на последних минутах не забил решающий гол. Или, если начать с начала, наш поединок с «Наполи», где повели в счете, однако две ошибки Шовковского (сам Саша это признает!) не позволили добиться победного результата. В Неаполе мы не проиграли, в Лиссабоне - Жуниор Мораэс не забил пенальти.



А вы говорите - случайности… Психологически европейские неудачи наложили свой отпечаток на все дальнейшее течение сезона. Но тем-то и отличается опытный тренер от тренера, только набивающего свои собственные шишки, что обладающий опытом может быстро вывести команду из тупиковой ситуации. Что умел легендарный Лобановский, а если брать примеры последнего времени - было по плечу тому же Мирче Луческу…



Дмитрий ИЛЬЧЕНКО